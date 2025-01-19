日本百歲老年人人口，持續創新高

日本百歲老年人人口，持續創新高醫療健康 家庭 社會 財經
以前總覺得「人生百年」這種說法有些誇張，但如今，說不定自己也能活到百歲…。日本全國百歲以上老人已超過9萬5000人。
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基於截至2024年9月1日的居民基本台帳的資料，百歲以上老年人較上一年增加2980人至9萬5119人，已連續54年增加。其中絕大多數為女性，占比高達88.3%。
1963年制定《老人福利法》時，全國共有153名百歲老人，1981年突破1000人，1998年突破1萬人，之後也一直在續成長。
從都道府縣來看，每10萬人中百歲老人最多的是島根縣（159.54人），最少的是埼玉縣（45.81人），相差近3.5倍。整體上呈現西高東低狀態，尤其是關東地區等大城市圈，每10萬人中百歲老人數量偏少。
每10萬人中的百歲以上人口
較多的縣
|島根縣
|159.54
|高知縣
|154.20
|鹿兒島縣
|130.73
|熊本縣
|127.21
|長野縣
|127.00
較少的縣
|埼玉縣
|45.81
|愛知縣
|48.80
|千葉縣
|52.60
|東京都
|54.00
|大阪府
|54.32
編輯部依據厚生勞動省公佈資料製作
標題圖片：PIXTA