日本百歲老年人人口，持續創新高

日本資料庫

以前總覺得「人生百年」這種說法有些誇張，但如今，說不定自己也能活到百歲…。日本全國百歲以上老人已超過9萬5000人。

基於截至2024年9月1日的居民基本台帳的資料，百歲以上老年人較上一年增加2980人至9萬5119人，已連續54年增加。其中絕大多數為女性，占比高達88.3%。

1963年制定《老人福利法》時，全國共有153名百歲老人，1981年突破1000人，1998年突破1萬人，之後也一直在續成長。

從都道府縣來看，每10萬人中百歲老人最多的是島根縣（159.54人），最少的是埼玉縣（45.81人），相差近3.5倍。整體上呈現西高東低狀態，尤其是關東地區等大城市圈，每10萬人中百歲老人數量偏少。

每10萬人中的百歲以上人口

較多的縣

島根縣 159.54 高知縣 154.20 鹿兒島縣 130.73 熊本縣 127.21 長野縣 127.00

較少的縣

埼玉縣 45.81 愛知縣 48.80 千葉縣 52.60 東京都 54.00 大阪府 54.32

編輯部依據厚生勞動省公佈資料製作

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