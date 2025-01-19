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日本百歲老年人人口，持續創新高

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以前總覺得「人生百年」這種說法有些誇張，但如今，說不定自己也能活到百歲…。日本全國百歲以上老人已超過9萬5000人。
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基於截至2024年9月1日的居民基本台帳的資料，百歲以上老年人較上一年增加2980人至9萬5119人，已連續54年增加。其中絕大多數為女性，占比高達88.3%。

百歲以上老年人人數和平均壽命的變化

1963年制定《老人福利法》時，全國共有153名百歲老人，1981年突破1000人，1998年突破1萬人，之後也一直在續成長。

從都道府縣來看，每10萬人中百歲老人最多的是島根縣（159.54人），最少的是埼玉縣（45.81人），相差近3.5倍。整體上呈現西高東低狀態，尤其是關東地區等大城市圈，每10萬人中百歲老人數量偏少。

每10萬人中的百歲以上人口

較多的縣

島根縣 159.54
高知縣 154.20
鹿兒島縣 130.73
熊本縣 127.21
長野縣 127.00

較少的縣

埼玉縣 45.81
愛知縣 48.80
千葉縣 52.60
東京都 54.00
大阪府 54.32

編輯部依據厚生勞動省公佈資料製作

標題圖片：PIXTA

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