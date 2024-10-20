食欲旺盛的秋天到來！最想搭配新米吃的是？

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翹首以盼的新米上市季到來。在剛剛蒸出、泛著油亮光澤的米飯上，放上一些略微重口的菜肴…，光是在腦中想像這種畫面，就會覺得幸福滿滿。

餐飲店資訊服務網站GURUNAVI實施的問卷調查顯示，包括「相對來說期待」在內，整體上82.5%的受訪者都表示「期待品嘗今年的新米」。年紀越大的人對新米的期待值越高，60到69歲年齡段受訪者中，89.9%表示「期待」。

關於「想搭配新米一起吃的下飯菜」（多選），選擇「鮭魚」的受訪者最多，占比為46.8%，其次是「明太子」「雞蛋」「納豆」等傳統配菜。

當被問及如果要在餐飲店吃新米，會選擇怎樣的店家時，回答「菜肴本身好吃的店家」者最多，占比達57.7%；其次是「用砂鍋煮飯」（35.4%）、「可以免費再來一碗飯」（32.2%）。針對想在什麼類型的餐飲店吃新米這個提問，支持率較高的是「便宜日式套餐店」（61.9%）和「飯團專營店」（56.2%），似乎多數人希望單純地享受白飯的美味。

調查於9月上旬以線上方式面向GURUNAVI的全國會員實施，統計了1300人的回答。

標題圖片：PIXTA