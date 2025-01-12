日本郵政資費，30年來首次上調

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郵資時隔30年首次上漲，其原因時郵政業務收益惡化。

日本郵政（東京）於2024年10月1日開始將郵政資費標準上調了大約30%。背景原因在於郵政服務利用量的減少和物流成本的上升。除上調消費稅率的相應調整外，此次是1994年以來，即30年來首次調整郵政資費。

日本郵政公佈的資訊顯示，民營化以來，郵政損益在2022年首次出現虧損。此次上調資費後，2025年將產生盈利，但預計2026年以後將再次轉為虧損，公司方面認為「形勢非常嚴峻」。

近年來，郵政函件業務量持續大幅減少。隨著網際網路、SNS的普及，以及帳單等的電子化發展，企業一直在削減通訊費和促銷費，導致郵政函件業務量始終無法止住下滑之勢。

國內郵政函件業務量在2001年達到262億封的峰值，2023年減少至136億封。22年間減少了48.3%（年均減少3%）。



新發行的普通郵票。85日圓郵票（左）的圖案是松樹，110日圓郵票的圖案是千鳥（日本郵政）

10月1日上調資費後，明信片郵資漲至每張85日圓（此前為63日圓），信件（25克以下的標準信封信件）郵資漲至每封110日圓（此前為84日圓）。配合資費的調整，還發行了12款普通郵票。

標題圖片：配合郵資上調發行的110日圓普通郵票和85日圓普通郵票，2024年6月13日，東京都千代田區（時事）