日本近4成城鎮沒有日語學習班

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近日一份調查結果顯示，目前日語學習班的開設速度趕不上旅日外國人的成長步伐。

文部科學省近日發佈的調查結果顯示，截至2023年11月，全國737個市區町村，即38.9%的地方自治體，屬於日語學習班「空白地區」，即沒有開設面向旅日外國人的日語學習班，但同比降低了5.2個百分點。

目前有14萬1309名旅日外國人居住在日語學習班空白地區。從都道府縣來看，東京最多，共2萬1039人，較上一年的4509人增加了3.7倍。其次是沖繩、北海道等，反映出某些自治體的日語學習班開設速度趕不上外國人數量的成長步伐。

從各都道府縣來看，沖繩縣的空白地區比例最高，達到85.4%，其次是青森縣（75%）、北海道（69.7%）等。兵庫縣則為零。

為防疫的入境限制措施放寬之後，日語學習者開始轉為增加。2023年達到26萬3170人，已恢復至疫情前的水準。從國家和地區來看，人數較多的依次是中國7萬6425人（29%）、尼泊爾3萬7348人（14.2%）、越南3萬3971人（12.9%）等。

此項調查透過向全國地方自治體和大學等大約8300個機構寄送調查問卷的方式實施。問卷回收率為60.6%。

標題圖片：PIXTA