日本年輕人的對政治的關注度有所提高

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如果不主動表達意願，那麼無論政治還是社會都不會發生變化。從最近一次選舉來看，日本年輕人的對政治的關注度似乎均有提高。

日本財團為了解年輕人意見而持續實施的《18歲意識調查》，向受訪對象詢問了經過自民黨和立憲民主黨黨首選舉後對政治的關注度是否發生了變化的問題。結果顯示，除了極少數人表示「有所降低」外，「有所提高」和「沒有變化」的比例幾乎各占一半。

有關自民黨黨首選舉中候選人的主張及其辯論主題，該調查詢問了受訪者的關注度。在「零增稅」問題上，男女受訪者的關注度皆超過了55%；在是否認可「女性天皇或母系天皇」和「夫妻別姓」問題上，女性受訪者的關注度較高，與男性受訪者差距較大。

關於希望今後日本在政治上需要著力解決的課題，女性受訪者中選擇「少子化和育兒支援」的人最多，占比達43.1%，其次是「經濟景氣對策」和「工作方式改革」。而男性受訪者中選擇「經濟景氣對策」的人最多，占比達37.6%，其次是「少子化和育兒支援」及「教育」。

針對「少子化和育兒支援」「工作方式改革」和「性平及多元性」問題，女性和男性的關注度差距明顯，可以看出女性希望改變現狀的心情更加強烈。

關於為了「問信於民」而舉行的眾議院選舉，48.6%的女性受訪者和52.2%的男性受訪者表示「會去投票」，都只有半數左右。

調查於9月20和21日實施，對象為全國1000名17到19歲民眾。未要求不具有選舉權的17歲受訪者回答「是否會去給眾議院選舉投票」的問題。

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