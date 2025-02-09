在日本，騎腳踏車戴安全帽是「努力義務」

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雖然法律上的「努力義務」並非真正意義上的「義務」，但也應該保護好自己，避免摔倒時遭受致命傷。

2023年4月正式施行的修訂版《道路交通法》規定，所有騎腳踏車的人應該履行佩戴安全帽的「努力義務」，也就是儘量做到佩戴安全帽。

全國共濟農業協同工會聯合會（JA共濟聯）2024年8月針對全國2萬2400名15到84歲民眾實施的調查顯示，整體上89%的受訪者知道佩戴騎行安全帽已經成為一種「努力義務」。年紀越大，熟悉度越高，即使是熟悉度最低的20到29歲人群，也有超過80%知道這種義務。

不過，在詢問了1萬1200名騎腳踏車人士的佩戴安全帽情況後發現，整體上表示「總是會戴」或「基本上都戴」的人，合計比例僅為26.2%。從不同性別和不同年齡段的占比來看，「20到29歲男性」的使用率最高，達到37.7%，「50到59歲女性」的使用率最低，僅為13.6%。

關於不使用安全帽的理由，選擇「比較麻煩」的人最多，占比達82.8%；其次是「並不是義務」（71.0%）、「取締並不嚴格」（59.7%）、「和自己不配」（57.6%）。選擇「不搭配」和「不好看」等外觀理由的女性受訪者多於男性。

標題圖片：PIXTA