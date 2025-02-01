4分之1受訪者在職場受到過「男性育兒騷擾」

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日本的職場對男性育兒不予理解？厚生勞動省的問卷調查顯示，4分之1的受訪者表示在職場受到過「男性育兒騷擾」。

在曾經嘗試利用育兒休假等制度的男性中，24.1%表示過去5年內在職場受到過刁難，也就是遭遇過所謂的「男性育兒騷擾」。

單看管理層，遭受過男性育兒騷擾的受訪者占比上升到了33%。從員工規模來看，100到299人的公司該比例最高，達到了30%。

關於遭受男性育兒騷擾的頻率，包括表示「時常」（45.2%）和「反覆多次」（27%）的受訪者在內，合計有70%以上的受訪者表示有過多次侵害。27.8%表示「只有一次」。員工規模在99人以下的公司，表示「反覆多次」的比例最高，達到了42.1%。

關於遭受男性育兒騷擾的具體情況（多選），選擇上司或同事「妨礙自己利用育兒休假等制度」的受訪者最多，占比均為24.2%。其次是「持續刁難」（20.8%）、「實施對自己不利的人事調動」（19.2%）。

關於遭受男性育兒騷擾後放棄利用的相關制度（多選），選擇「免除加班」的受訪者最多，占比達31.7%，其次是「育兒休假」（25.8%）。

調查於2024年1月透過線上方式針對500名男性員工實施。

標題圖片：PIXTA