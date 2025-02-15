與工作相關的精神障礙創新高

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觀察最近幾年的職業災害認定情況，可以看出因過勞而導致的精神障礙大幅增多。

2024年《防範過勞死等對策白皮書》（10月11日內閣會議審議通過）顯示，2023年共有883人因過度勞累造成的精神障礙而被認定為職業災害，較上一年增加173人，創歷史新高。其中，自殺和自殺未遂者合計79人。因心腦疾病被認定為職業災害的人數為216人，時隔4年再次超過200人。

2023年平均每一名勞動者的全年總勞動時間為1636小時，同比增加3小時。上世紀90年代全年總勞動時間為1900小時左右，之後緩慢減少，最近幾年沒有太大波動。

普通勞動者的實際總勞動時間為1962小時，連續5年低於2000小時。兼職勞動者為952小時，連續5年低於1000小時。

每週勞動時間超過40小時的人當中，加班較多，每週超過60小時的勞動者比例為8.4%，同比減少0.5個百分點。從行業來看，運輸業、郵政業的該比例最高，達到18.5%。

從帶薪年假的利用情況來看，休假天數呈現小幅成長傾向，2022年為10.9天，連續4年超過10天。2017年時利用率超過50%，2022年同比成長3.8個百分點至62.1%。

標題圖片：PIXTA