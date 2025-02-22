女社長比例首次超過15%

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在中央和地方政府支持創業和企業繼承的同時，企業支持女性施展才幹的舉措也在逐步擴大，女企業家的數量不斷增多。

東京商工調查公司實施的調查顯示，2024年全國共有64萬9262名女性社長（同比增加6.0%），較上一年增加了3萬7038人。占到全國公司社長總人數的15.24%（上一年為14.96%），首次超過15%。首次實施此項調查的2010年，女社長共有21萬2153名，14年間翻了兩倍。

東京商工調查公司從掌握的大約425萬家企業的經營管理者資訊（含民營企業）中篩選女性社長和醫院、消費生活協會等單位的女性理事長，並對相關資料進行了分析。

從各都道府縣的「女社長比例」（女社長在社長總人數中的占比）來看，沖繩（20.62%）最高，其次是山梨（17.36%）、東京（17.21%）、茨城（16.99%）、大阪（16.82%）。而最低的新潟和山形分別為9.69%和9.78%，只有這兩個縣跌破了10%。

明確知曉年齡的女社長的平均年齡為65.1歲，較63.3歲的男社長平均年齡高出1.8歲。從年齡段來看，70到79歲的人數最多，占比為25.8%。然後依次是60到69歲（24.6%）、50到59歲（21.5%）、80歲以上（14.6%）、40到49歲（10.1%）、30到39歲（2.7%）、29歲以下（0.3%）。

從經營的企業銷售額來看，「不到1億日圓」的情況（69.8%）占到了整體的大約70%。其次是「1億日圓以上5億日圓以下」（23.0%），合計超過90%（92.9%）的女社長經營的企業銷售額不到5億日圓。

培養女社長人數最多的大學是日本大學（480人），其次是慶應義塾大學、早稻田大學等。

培養女性社長人數較多的大學

日本大学 480人 慶應義塾大学 410人 早稻田大学 355人 東京女子医科大学 322人 青山学院大学 243人 同志社大学 201人 東京大学 189人 日本女子大学 187人 明治大学 172人 上智大学 168人

出處：東京商工調查

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