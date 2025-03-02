大多數香港訪日遊客是回頭客

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香港赴日遊客中，似乎回頭客較多。既然來了，那麼除了東京、大阪等大都市外，也希望大家能享受地方上悠然閒適的田園風光和當地美食。

以圖表形式整理2023年亞洲4個國家和地區訪日遊客的赴日次數，我們可以看出，「第一次」赴日香港遊客的占比較低，僅為8.5%；而第4次及以上的回頭客占比多達70%以上，其中「第4到9次」的占比為36.7%，「第10次以上」的占比為36.2%。

AUN諮詢公司的統計顯示，2023年10月至2024年9月，排在香港「日本都道府縣」搜索量（英文和中文繁體字合計）榜首的是福岡縣，共計80萬7000次，東京以72萬7500次位居第2，其後依次是大阪、沖繩和北海道。

福岡縣與亞洲各大城市的距離較近，週末也可以享受輕鬆的短期旅行，因而人氣頗高。同時，福岡縣產官學三方聯合致力於面向國內外企業招商引資，對新創企業的扶持力度也很大，因此可以認為其作為企業的投資或入駐目的地也受到了高度關注。

東京、大阪和京都分列第2、第3和第6位，作為享譽世界的旅遊城市，擁有不可撼動的人氣基礎。沖繩排在第4位，除了作為距離較近的旅遊目的地擁有穩定的支持率外，當地為吸引遊客前來旅行度假和舉辦婚禮而進行的大力宣傳活動也產生了積極影響。據說2023年在沖繩舉辦婚禮的552對海外新人中，55%來自香港。北海道排在第5位，特點是從10月到次年1月的搜索量較高。隨著冬季的到來，似乎人們對滑雪和滑板等運動，以及食材的關注度將會提高。

從2023年香港遊客實際到訪的都道府縣來看，東京位居第1，占比為37.6%，其次是大阪、千葉、京都、福岡等大都市和國際旅遊城市。千葉雖未進入搜索量前10名，但因其擁有成田國際機場，以及熱門景點東京迪士尼樂園，所以遊客可能是用景點名稱而非縣名來進行搜索的。

近年來雖然擴充了地方航線，但仍有許多縣的訪問率低於1%，可見大都市依然是人氣焦點。AUN諮詢公司相關人士表示，由於香港的回頭客較多，所以應該推銷包含了日本特有文化內涵的高附加值旅行方案，促使他們發現地方城市的魅力，感受到古老的優秀文化，帶動體驗型的古都消費，這具有重要意義。

標題圖片：PIXTA