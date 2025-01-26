7成「里親」父母無法接收孩子

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日語裡有「里親」一詞，指的是將因為各種原因無法和親生父母一起生活的孩子接到自己家中養育的養父母。儘管里親制度在日本已有76年的歷史，但在社會上卻並沒有深入人心。

日本總務省的一份問卷調查現實，進行了里親註冊登記的家庭中，大約70%並未接收孩子。

想成為里親的人需要在兒童諮詢所申請登記，參加研修以獲得認定。總務省從全國抽選了29個兒童諮詢所進行調查後發現，進行了登記的2690個里親家庭中，1910個家庭（71%）都沒有接收孩子。

關於沒有託付里親接收孩子的原因（多選），列舉較多的是「沒有符合里親要求的孩子」（32.5%）、「因為家庭狀況等原因，里親暫時不想接受委託」（20.3%）、「里親希望短期委託」（12.1%）等。

總務省分析認為，造成目前這種情況的背景原因是存在著錯配現象。比如，兒童的年齡等條件不符合里親的希望、註冊成為里親後情況發生變化等。為「要進一步確保里親」數量，總務省敦促兒童家庭廳採取改善措施以解決問題。

厚生勞動省的全國調查顯示，2022年末，共有1萬6817個家庭進行了里親註冊登記，較2012年的9392戶成長了80%。但與此同時，儘管進行了登記，但2022年有1萬1877戶並未接收兒童，占到整體的70%。

2022年末，全國共有4萬1507名兒童因監護人生病、貧困和虐待等原因而需要社會撫養，其中透過里親領養等在家庭環境中得到養育的孩子僅占19.2%。

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