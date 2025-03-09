日本中小學生自殺人數居高不下

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2020年以來，日本中小學生自殺人數明顯增加。我們希望能通過專家的援助和治療，挽救一切可以挽救的生命。

日本政府發佈的《自殺對策白皮書》顯示，2023年共有513名中小學生自殺，和2022年514人的歷史高點水準相當。其中，高中生347人，國中生153人，小學生13人。

中小學生自殺人數在暴發疫情的2020年出現激增，之後一直保持在高位水準。從性別來看，高中男生和國中高中女生自殺人數大幅增加。2022年至2023年期間自殺的中小學生中，大約20%有過自殺未遂史，高中女生的這一比例更是達到了36.9%。因此，在未遂階段就有必要讓專家介入，為他們提供支援和幫助。

日本政府表示，有必要建立家庭和學校，乃至包含整個地區社會的援助網路，避免面對焦慮、煩惱的孩子陷入孤立無援的境地。

日本厚生勞動省相關人士稱，許多孩子是在走投無路的情況下自殺求死的，這是一個在很大程度上可以預防的社會問題，表示將在衛生、醫療、福利、教育和勞動及其他相關領域採取措施，謀求聯動，推進綜合性的預防自殺對策。該省開設的「まもろうよこころ」網頁，以通俗易懂的形式列出了各種資訊，例如透過LINE等SNS或電話諮詢困擾問題的窗口、自殺對策等。

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