日本小學和國中生不上課人數創新高

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疫情平息後，校園生活已經恢復正常。然而，2023年日本小學和國中的不上課人數達到了創新高的34萬人。

日本文部科學省公佈的《不良行為和不上課調查》顯示，2023年全國小學和國中缺課30天以上的不上課學生同比增加4萬7434人（15.7%）至34萬6482人，創歷史新高。不上課人數已連續11年增加，小學生不上課人數較10年前增加5.4倍，國中生增加了2.3倍。

具體來看，不上課小學生為13萬370人（同比增加24.0%），國中生為21萬6112人（同比增加11.4%），合計占到小學和國中學生總數的3.7%。就不上課原因，從校方把握的情況來看，「諮詢過提不起興趣等問題」的學生最多，占比為32.2%，其次是諮詢過「不安、抑鬱問題」（23.1%）、「生活節奏紊亂相關問題」（23.0%）、「學習成績不好、經常不交作業」（15.2%）、「除了霸淩以外的朋友關係問題」（13.3%）。

可以看出，疫情期間生活節奏紊亂導致對休息不上課的抵觸感淡化，以及家長對休息的必要性的想法發生了變化等因素產生了一定影響。

每1000名少年兒童中的小學和國中合計不上課人數為37.2人。19萬392名小學和國中生全年缺課天數超過90天，占到不上課學生總數的55%。

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