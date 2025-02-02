日本「壓力大」教職員比例創歷史新高

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近日一份調查顯示，超過10%的中小學教職員感覺「壓力大」。主要原因是事務性工作多且疲於應對學生家長。

日本全國的公立中小學教職員參加的公立學校互助會實施的調查顯示，2023年被判斷需要接受醫生面談的「高壓力」教職員比例達到了11.7%，創歷史新高。

該互助會自2016年起持續對教職員實施壓力測試。除了疫情導致各地學校紛紛停課的2020年外，壓力大的人員比例一直在升高。因罹患精神疾病病假的人員比例也呈現出同樣的傾向，2022年達到0.71%的歷史高點。2022年的調查顯示，中學教職員中，感覺有壓力的人員比例較高，3、40歲年齡段的這種情況更為突出。

公立學校互助會還根據在2016年至2022年的調查中獲取的合計大約172萬人份資料，分析了造成壓力的主要原因（多選）。2022年選擇「事務性工作量」的人最多（21.4%），其次是「應對棘手的學生」（19%）。在不斷對教職員提出無理要求或吐槽抱怨的「怪獸家長（monster parents）」逐漸成為一個社會問題的背景下，「應對家長」（12.4%）首次排在了第4位。

該互助會相關人士表示，必要努力改善職場環境，以防止教職員病休等情況的發生。

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