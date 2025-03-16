獨居老人將占日本家庭的2成

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據推算，2050年日本單身老年人家庭占比將達到20%。對越來越多的人來說，「未來」等待他們的或將是孤獨的生活。

日本厚生勞動省下屬國立社會保障與人口問題研究所進行的家庭數量推算顯示，2050年單身家庭在家庭總數中的占比將達到44.3%。該研究所基於人口普查資料每5年進行一次推算，此次對直至2050年的30年時間進行了推算。

截至2020年，全國家庭總數為5570萬5000戶。其中，單身家庭2115萬1000戶，占比為38%。從各都道府縣來看，只有北海道（40.5%）、東京（50.2%）、京都（41.2%）、大阪（41.8%）、福岡（40.7%）5個都道府縣的單身家庭占比超過了40%。

到2050年時，家庭總數將減少至5260萬7000戶，而單身家庭數將增加至2330萬1000戶。除了大城市圈外，地方上的單身家庭占比也將上升，超過半數（27個）都道府縣的單身家庭占比都將超過40%。

在超高齡化程度不斷加深的日本，「單身家庭的增加」意味著「單身老年人家庭的增加」。2050年，65歲以上單身老年人家庭將達1083萬9000戶，約為2020年的1.5倍，其中704萬戶是75歲以上單身家庭。

2050年，所謂「團塊二世」（指上世紀70年代中前期的嬰兒潮中出生的一代人）將年逾75歲。這一代人的求職就業期正好是在泡沫經濟破滅後，企業收縮正職員工錄用名額，大力推行非正職化模式的時期，往往就業不穩定，且收入較低，進而導致不婚和少子化問題十分突出。未來，他們將成為無依無靠的高齡老年人。

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