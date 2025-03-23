準備1人份餐點太麻煩？親手做飯的單身男性4成不到

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單身家庭買1個蘿蔔並想一次用光，是件傷腦筋的事情；僅僅為了炸一塊豬排，就往鍋裡大量倒油，也不免有種罪惡感。單身人士不願做飯的原因似乎不勝枚舉。

日本能率協會綜合研究所（東京都港區）針對20到69歲的單身家庭實施的調查顯示，45.0%的女性傾向於「從準備食材開始親手烹製」，男性的該比例為38.7%。女性基本上年紀越大，越傾向於自己動手；而男性則相反，20到29歲年齡段傾向於自己動手的比例最高，年紀越大該比例越低。

另一方面，整體上近7成女性受訪者和7成多一點的男性受訪者表示會「有效利用現成食品」，如冷凍食品、調理包食品、熟食等，在這方面基本不存在性別差異。不過，相對於超過8成60到69歲男性受訪者傾向於利用現成食品，這個年齡段的女性只有不到6成傾向於此，占比最低。

當被問及早中晚餐在多大程度上「願意從準備食材開始親手烹製」或「願意使用購買的現成食品」時，選擇在工作日的早餐中「使用購買的現成食品」的受訪者最多，在休假日的晚餐中這樣做的人最少。

此調查實施於2024年7月中旬，樣本數為1200份。

標題圖片：PIXTA