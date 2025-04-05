日本單身人士，35歲後放棄結婚念頭

日本資料庫

1990年，日本總和生育率降至1.57，甚至低於被認為不吉利的1966年丙午馬年，日本社會一片譁然，史稱「1.57衝擊」。之後30多年過去了，其間，日本政府數次推出少子化對策，但問題非但沒有得到改善，反而變得愈發嚴重。日本財團2024年9月針對全國6000名15到45歲民眾實施的少子化相關意識調查結果近日出爐。

日本財團針對全國6000名15到45歲民眾實施的少子化相關意識調查顯示，3935名未婚人士中，「有」結婚意願者接近半數，占46%，比「沒有」（33%）結婚意願者高出13個百分點。

然而，關於現實中對結婚的預期，只有27%的受訪者表示「覺得自己會結婚」，比「覺得自己不會結婚」（39%）的人少了12個百分點。相對於結婚意願，現實預期要低不少。

從年齡段來看，無論男女，越年輕的群組，「認為自己會結婚」的人占比越高，15到25歲受訪者中，大約40%的人有這種想法。36到45歲受訪者中，「認為自己不會結婚」的比例超過了50%。隨著年齡的增大，似乎會逐漸產生放棄結婚的想法。從居住地區來看，東京23區、政令市、核心城市的受訪者中，30%左右「認為自己會結婚」，而在村鎮的受訪者中，該比例較低，只有20%多一點。

針對1313名「不想結婚」的受訪者，當問及他們理由時，表示「自己適合單身」的人最多，占比為40%，其次是「想不出有什麼好處」（33%）、「想以自己的人生為重」（29%）。超過20%的人表示「沒有明確理由或不知道」。

針對「有意願，但認為自己不會結婚」的267人，當問及他們的理由時，表示「沒有結交異性的機會」（49%）和「無法和異性很好地相處」（48%）的人最多。「經濟上沒有信心」（45%）的選項也位居前列。

標題圖片：PIXTA