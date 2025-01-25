浴缸溺亡，老年人尤需警惕

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寒冷的季節，舒舒服服地泡個熱水澡，是無比幸福的事情。不過，切勿忘記泡澡同時也潛藏著發生熱休克的風險！

日本人口動態統計顯示，2023年因「意外溺水及溺亡」的死者共有8993人。關於這一點，人們往往容易聯想到在海裡或泳池游泳時的事故、在汛期時下河等情況，但實際上其中近8成（6909人）是在自家等場所的浴缸中溺水身亡的，而且其中近9成是老年人。

隨著老齡人口的增加，在浴缸內溺亡的老人數量呈現緩慢成長之勢。另一方面，隨著汽車防撞系統等預防性安全技術的發展，以及加大針對危險駕駛行為的處罰力度等因素，交通事故造成的死亡人數呈現減少傾向。2023年共有2116名老人因交通事故死亡，而在自家等場所的浴缸中溺亡的人數則多達6073人，幾乎是前者的3倍。相較於出門當心，在家中更需多加注意。

尤其是冬季，經常會發生老年人在泡澡時死亡的事故。從開著暖氣的起居室走到冷冰冰的浴室，溫度的急劇變化導致血壓劇烈波動，進而引發心臟或腦血管疾病，這種情況被稱作「熱休克」。

日本消費者廳提醒民眾，在洗澡前要提前對更衣室和浴室進行預熱，提高室溫，同時避免飯後或酒後泡澡。

另外，近年來受到男女老少廣泛歡迎的三溫暖也需要多加小心。消費者廳指出，老年人比年輕人更容易發生血管硬化，三溫暖和冷水浴之間的溫差具有引發腦出血或心肌梗塞的風險。

每年10月到次年3月期間，日本氣象協會和東京燃氣公司都會依據天氣預報的資訊在網站上發佈「熱休克警示預報」。

標題圖片：PIXTA