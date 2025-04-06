日本人均酒類消費量日趨減少25%

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「怎麼，我給你倒的酒喝不了嗎？」——這種話在如今是毫無疑義的職權騷擾。進入一個不需要勉強自己喝酒的時代，可謂是一種進步。但對於酒廠來說，卻面臨著市場萎縮的嚴峻狀況。

平日裡的應酬或緩解壓力、年末年初舉辦尾牙或是和親朋好友聚餐，都少不了要喝酒。但因受到少子老齡化、人口減少和生活方式變化等因素的影響，日本酒精飲料市場呈現出縮小的傾向。1992年，日本成年人人均酒類消費量創下101.8L的峰值，之後轉為減少，2022年已降至75.4L，較峰值減少了超過25%。

從都道府縣（2022年）來看，東京為102.9L，是唯一一個超過100L的地區。雖然同屬首都圈，但神奈川（66.2L）、埼玉（64.9L）、千葉（63.7L）3縣均低於整體平均水準。之所以出現這種現象，可能是因為東京地區集中了大量公司，餐飲店較多，上班族們經常在公司附近喝完酒再回家。其他人均消費量較多的縣是富山（96.6L）、青森（94.1L）、高知（91.9L）、秋田（91.1L）等。而消費量最少的是滋賀縣（55.4L）。

從品類的變化來看，啤酒消費（銷售量）在1994年創下705.7萬kL的峰值，之後逐漸減少，2021年僅有209.6萬kL。但發泡酒和第3類啤酒這個新類酒填補了啤酒減少的份額。毫無疑問，日本人很喜歡「啤酒風味的飲品」。

儘管使用米麴的「傳統釀酒技藝」已被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄，但日本酒的消費量已從1970年的157.1萬kL降至2022年的42.2萬kL，減少了超過3分之2。

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