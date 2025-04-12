日本小學和國中生數理水準在世界名列前茅

日本小學和國中生數理水準在世界名列前茅教育 社會
在2023年一項針對小學和國中生的國際調查中，新加坡學生的「算數數學」能力位列全球第1名。日本小學生（4年級）和國中生（2年級）也名列前茅，分列全球第5和第4名。
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旨在評估全球國中生小學生學習能力的2023年《國際數學和科學研究趨勢研究（TIMSS）》調查結果近日出爐，文部科學省稱，繼上一次調查之後，日本此次也在「算數數學」「理科」項目中名列前茅。小學4年級學生算數平均得分排在全球第5名，理科得分排在第6名，國中2年級學生數學得分排在第4名，理科得分排在第3名。
本調查由各國研究機構和政府部門組成的國際教育成就評估協會（IEA）每4年實施1次，此次有來自58個國家和地區的小學4年級學生、44個國家和地區的國中2年級學生共計約66萬人參加了調查。
日本141所小學的3875名4年級學生和133所國中的3905名2年級學生參加了測試（科目調查）。此次首次採用了每人使用1台電腦的考試形式。同時，除了考試外，還針對學習環境等問題向學生、家長和教師進行了問卷調查。
從國家和地區來看，新加坡在所有科目和年級分項上均位居第1名。臺灣各項位列第2、3名，韓國各項位列第2到第4名，包括日本在內的東亞多個國家和地區排名較高。
算數數學的平均得分（前五名）
小學4年級
|國家和地區
|平均得分
|1
|新加坡
|615
|2
|臺灣
|607
|3
|韓國＊
|594
|4
|香港＊
|594
|5
|日本＊
|591
國中2年級
|國家和地區
|平均得分
|1
|新加坡＊
|605
|2
|臺灣＊
|602
|3
|韓國＊
|596
|4
|日本＊
|595
|5
|香港
|575
小學4年級的比較對象為58個國家和地區，國中2年級的比較對象為44個國家和地區
＊表示和日本的平均得分相差無幾的國家和地區
TIMSS（國際數學和科學研究趨勢研究）2023年
從詢問調查的結果來看，認為「學習數理知識有助於日常生活」「學習數理很快樂」的日本國中生占比呈現增加趨勢，但認為自己「擅長」數理的小學和國中生人數有所減少。此次調查中，表示學習理科感到「快樂」的國中2年級學生占比為70%（國際平均79%），但僅有45%（國際平均51%）表示「擅長」。另外，僅有27%（國際平均58%）表示「希望從事理科相關職業」。
標題圖片：PIXTA