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每到年末，在日本的超市、百貨公司、超商等場所，都有各種「鏡餅」出售。有的是把大小兩個扁圓形年糕相疊在一起，放在真空包裝袋裡；有的則是單個包裝的圓形小年糕，裝在「鏡餅」造型的塑膠容器中。鏡餅，原本是新的一年供奉給年神的神聖之物。本文將為大家介紹一些不太為人所知的鏡餅小知識。

鏡餅的經典造型



（PIXTA）

鏡餅

模仿日本神話中「三神器」之一的八咫鏡，將年糕做成扁圓形，用以供奉神明。據說大小兩個疊放在一起，象徵著陰和陽、太陽和月亮。

酸橙

現在人們經常使用隨處都能買到的溫州蜜柑作為替代品，但正統做法是在鏡餅上擺放酸橙，因為在日語中，它和「代代」同音，以此寄託了人們祈求世世代代繁榮昌盛的美好願望。

皮厚籽多的酸橙，並不適合日常食用，但其酸味清爽，因而可用於製作「柚子醋」等調味品的原料。

裡白 蕨類植物

一種常綠大型真蕨。因表面呈深綠色，背面呈白色而得名「裡白」。它的葉子成對生長，簇生且繁殖力強，所以被賦予了夫婦圓滿、子孫繁衍的寓意。德川家康在關原之戰中使用的盔甲「齒朵具足」，就是以裡白為原型設計的。



簇生的「裡白」（PIXTA）



家康盔甲上的「裡白」造型（PIXTA）

交讓木葉

老葉子在新葉長出之後凋落，象徵著家族血脈的延續。

紙垂

裁成閃電形狀的紙條。象徵祛邪避惡，營造清淨之地。

四方紅

四邊是紅色的和紙。象徵祭拜天地四方，辟邪消災，祈願新的一年繁榮昌盛。

鏡餅何時裝飾，何時吃掉？

「九日餅」「一夜飾」

現在，許多人都在超市或百貨公司購買鏡餅，但過去人們是在年末摏年糕作鏡餅的。日語中，「九」和「苦」同音，所以9日、19日、29日摏的年糕叫做「九日餅」，一直受到避諱，乃至今日仍有許多人在裝飾鏡餅時都會避開29日。但據說也有人認為「29」和「福」(日語讀音「Fuku」)諧音，寓意美好。

按照通常的說法，裝飾鏡餅是為了迎接年神，「直到頭一天才匆忙準備的做法不妥，對神不夠尊敬」，所以忌諱在12月31日準備鏡餅和結繩。



水分蒸發後出現裂痕的鏡餅（PIXTA）

開鏡（1月11日）

供奉給神明的鏡餅被認為蘊含了神力。人們希望通過「開鏡餅」來獲得神的力量，以求祛病消災。這種時候不能使用「切」「割」等和武士之死相關的字眼，通常是使用木槌等工具，將鏡餅敲打成便於食用的大小，然後煮成年糕湯「雜煮」或炸年糕等來食用。



自製炸年糕（PIXTA）

標題圖片：PIXTA