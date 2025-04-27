日本人的平均健康壽命：女性75.45歲，男性72.57歲

日本資料庫

日本是全球數一數二的長壽國家。隨著年齡成長，身體各個部位出現不適，自然需要治療或介護。在少子化問題導致納稅人減少的背景下，要想遏制醫療費和長照費單邊上漲，必須彌合平均壽命與健康壽命之間的差距。

「健康壽命」指的是不需要照護、可以健康生活的預期壽命，2022年日本女性的健康壽命為75.45歲，男性為72.57歲。相較於2019年的調查，女性延長了0.07歲，男性縮短了0.11歲。日本厚生勞動省每3年公佈一次依據國民生活基礎調查計算出的健康壽命資料。

女性平均壽命為87.09歲，男性為81.05歲，平均壽命減去健康壽命得出的「日常生活障礙期」方面，女性為11.63年，男性為8.49年。相較於2019年，女性和男性分別縮短了0.43年和0.24年，但從2001年以來的平均壽命和健康壽命變化圖來看，基本保持平行線的狀態。無論對當事人還是整個社會而言，如何縮短兩個壽命之間的差距都是一個重要課題。

從都道府縣來看，女性和男性健康壽命最長的都是靜岡縣，女性為76.68歲，男性為73.75歲。女性和男性健康壽命最短的都是岩手縣，女性為74.28歲，男性為70.93歲。

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