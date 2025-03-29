全球城市綜合實力榜發佈，東京連續9年居第3名

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日本森大廈集團旗下智庫近日發佈全球城市綜合實力排行榜，前5名連續9年保持相同陣容。令人有些驚訝的是，東京竟然排在了巴黎前面！？

森大廈集團旗下智庫「森紀念財團城市戰略研究所」近日發佈《2024全球城市綜合實力排行榜》，東京連續9年穩居第3名。

解除旨在疫情出行限制後，東京為應對日益增多的外國遊客住宿需求，增加了高級飯店的客房數量，旅遊地的設施完善度受到肯定，在「文化交流」領域的全球排名升至第3名。但因受到薪資水準較低，以及日圓貶值、物價上漲造成消費低迷等因素影響，在「經濟」領域的排名繼去年之後依然處於歷史最低水準的第10名。

即將舉辦大阪關西世界博覽會的大阪，排名較前一年上升兩名至第35名，福岡和前一年相同，排在第42名。

全球城市綜合實力排行榜通過「經濟」「研究開發」「文化交流」「居住」「環境」「交通」6個領域70個指標對全球多個城市進行評估，每年發佈1次。自2016年以來，倫敦、紐約、東京、巴黎、新加坡連續9年牢牢佔據前5強的地位。

標題圖片：PIXTA