鈴木一朗入選美國棒球名人堂，成為首位入選的日本選手

鈴木一朗入選美國棒球名人堂，成為首位入選的日本選手運動 國際
在美國職棒大聯盟（MLB）取得卓越成就的鈴木一朗（Ichiro Suzuki），成為首位入選美國棒球名人堂的日本選手。
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美國棒球名人堂於2025年1月21日（當地時間）宣布，2019年退役的鈴木一朗（現任西雅圖水手隊球團會長特別助理兼指導員）入選棒球名人堂。他是首位入選的日本選手。
鈴木一朗在美國職棒大聯盟的累計成績
|比賽數
|2653場
|打數
|9934次
|安打
|3089支
|全壘打
|117支
|打點
|780分
|打擊率
|.311
|盜壘
|509次
資料來源：MLB.com
鈴木一朗於2001年在美國職棒大聯盟首次出場，連續10個賽季達成200支以上安打的紀錄。2004年，他以262支安打刷新了喬治·席斯勒（George Sisler）保持長達84年的大聯盟紀錄。他的生涯累計成績為2653場比賽，9934次打數，3089支安打，117支全壘打，780分打點，打擊率3成11，509次盜壘。他曾7次獲得聯盟安打王，並於2001年至2010年間連續10年獲選為金手套獎得主。
進入棒球名人堂的條件是，在大聯盟（MLB）有超過10年職業生涯的選手，於退役後5年內成為評選對象。由在全美棒球記者協會（BBWAA）任職超過10年的記者進行投票，獲得超過75%選票者成為候選人。過去也有日本選手入圍候選名單，例如野茂英雄和松井秀喜。
鈴木一朗先生在大聯盟生涯歷程
|2001年（SEA）
|同時獲得新人王與MVP（最有價值球員），金手套獎
|2002年（SEA）
|金手套獎
|2003年（SEA）
|金手套獎
|2004年（SEA）
|金手套獎，刷新大聯盟單季最多安打記錄
|2005年（SEA）
|金手套獎
|2006年（SEA）
|金手套獎
|2007年（SEA）
|金手套獎
|2008年（SEA）
|金手套獎
|2009年（SEA）
|金手套獎
|2010年（SEA）
|金手套獎
|2011年（SEA）
|大聯盟出道滿10年
|2012年（SEA、NYY）
|賽季中轉會至洋基隊
|2013年（NYY）
|日美職棒累計4000安打
|2014年（NYY）
|季後成為自由球員（FA）
|2015年（MIA）
|轉會至馬林魚隊
|2016年（MIA）
|成為史上第30位達成3000安打、史上第38位完成500次盜壘的球員
|2017年（MIA）
|以右翼手身份完成4000次刺殺
|2018年（SEA）
|重返水手隊
|2019年（SEA）
|於開幕系列賽中宣布退役
*括號內為所屬球隊。「SEA」為水手隊、「NYY」為洋基隊、「MIA」為馬林魚隊
資料來源：MLB.com
標題圖片：水手隊時期的鈴木一朗選手，打席上常見的習慣是將球棒立起來，這已成為他的標誌之一，2012年5月3日，美國佛羅里達州聖彼得堡（路透社／Brian Blanco）