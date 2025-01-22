鈴木一朗入選美國棒球名人堂，成為首位入選的日本選手

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在美國職棒大聯盟（MLB）取得卓越成就的鈴木一朗（Ichiro Suzuki），成為首位入選美國棒球名人堂的日本選手。

美國棒球名人堂於2025年1月21日（當地時間）宣布，2019年退役的鈴木一朗（現任西雅圖水手隊球團會長特別助理兼指導員）入選棒球名人堂。他是首位入選的日本選手。

鈴木一朗在美國職棒大聯盟的累計成績

比賽數 2653場 打數 9934次 安打 3089支 全壘打 117支 打點 780分 打擊率 .311 盜壘 509次

資料來源：MLB.com

鈴木一朗於2001年在美國職棒大聯盟首次出場，連續10個賽季達成200支以上安打的紀錄。2004年，他以262支安打刷新了喬治·席斯勒（George Sisler）保持長達84年的大聯盟紀錄。他的生涯累計成績為2653場比賽，9934次打數，3089支安打，117支全壘打，780分打點，打擊率3成11，509次盜壘。他曾7次獲得聯盟安打王，並於2001年至2010年間連續10年獲選為金手套獎得主。

進入棒球名人堂的條件是，在大聯盟（MLB）有超過10年職業生涯的選手，於退役後5年內成為評選對象。由在全美棒球記者協會（BBWAA）任職超過10年的記者進行投票，獲得超過75%選票者成為候選人。過去也有日本選手入圍候選名單，例如野茂英雄和松井秀喜。

鈴木一朗先生在大聯盟生涯歷程

2001年（SEA） 同時獲得新人王與MVP（最有價值球員），金手套獎 2002年（SEA） 金手套獎 2003年（SEA） 金手套獎 2004年（SEA） 金手套獎，刷新大聯盟單季最多安打記錄 2005年（SEA） 金手套獎 2006年（SEA） 金手套獎 2007年（SEA） 金手套獎 2008年（SEA） 金手套獎 2009年（SEA） 金手套獎 2010年（SEA） 金手套獎 2011年（SEA） 大聯盟出道滿10年 2012年（SEA、NYY） 賽季中轉會至洋基隊 2013年（NYY） 日美職棒累計4000安打 2014年（NYY） 季後成為自由球員（FA） 2015年（MIA） 轉會至馬林魚隊 2016年（MIA） 成為史上第30位達成3000安打、史上第38位完成500次盜壘的球員 2017年（MIA） 以右翼手身份完成4000次刺殺 2018年（SEA） 重返水手隊 2019年（SEA） 於開幕系列賽中宣布退役

*括號內為所屬球隊。「SEA」為水手隊、「NYY」為洋基隊、「MIA」為馬林魚隊

資料來源：MLB.com

標題圖片：水手隊時期的鈴木一朗選手，打席上常見的習慣是將球棒立起來，這已成為他的標誌之一，2012年5月3日，美國佛羅里達州聖彼得堡（路透社／Brian Blanco）