7%的受訪者曾在社群媒體上實施過誹謗中傷

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網際網路和社群媒體上的誹謗中傷行為已經成為一個社會問題。近日一份問卷調查顯示，7%受訪者坦言自己曾有過加害行為。

法律相關技術服務企業「律師.com」2024年12月針對註冊使用該公司服務的1329名會員實施了一次網路問卷調查。結果顯示，7%的受訪者曾有過在網際網路或社群媒體上實施誹謗中傷的行為，其中超過一半的人當時沒有意識到其行為是誹謗中傷。

表示曾有過誹謗中傷行為的受訪者（93人）中，47.3%表示當時意識到了自己的貼文屬於誹謗中傷行為，而52.7%則表示沒有意識到。

關於誹謗中傷的內容（多選），列舉「外貌、性格、人格」相關內容的人最多，占比達77.4%。另外也有「虛假訊息」（29%）、「洩露個資」（12.9%）、「威脅」（11.8%）等內容。律師.com公司相關人士表示，許多人似乎會做出預料之外的過激行為，情況比較嚴重。

關於發帖的動機（多選），列舉「釋放壓力」的人最多，占比為36.6%，其次是「騷擾他人」（15.1%）、「對方一直在誹謗中傷自己」（11.8%）等。關於誹謗中傷對象（多選），列舉最多的是「普通人」（68.8%），其次是藝人（17.2%）、政治家（16.1%）等名人。

標題圖片：PIXTA