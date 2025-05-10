2024年東京淨流入人口7.9萬人

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疫情期間，遠距辦公日益普及，生活方式加速調整，單極集中看似出現變化的徵兆只是曇花一現。東京圈再次逐漸變成一種從地方吸走年輕人，又將退休老年人送回地方的裝置。大都市和地方的差距正變得越來越大。

日本總務省公佈的基於2024年居民基本台賬的人口流動報告顯示，東京都的「流入人數」與「流出人數」的差值為淨流入7萬9285人。淨流入人口較2023年又進一步增加了1萬1000人。

疫情正盛的2021年，淨流入人口降至有可比資料的2014年以來的最低水準（5433人），但隨著社會經濟活動回歸正常，東京也恢復了吸引力，淨流入人口從2022年起連續3年增加。其中，東京23區2021年一度淨流出1萬4828人，但2022年、2023年和2024年分別淨流入2萬1420人、5萬3899人和5萬8804人，已接近疫情前的水準。

從各都道府縣來看，除東京以外，只有神奈川（2萬6963人）、埼玉（2萬1736人）、大阪（1萬6848人）、千葉（7859人）、福岡（4160人）、山梨（82人）6個府縣人口呈現淨流入。

淨流出人口最多的是廣島（1萬711人），其次是愛知（7292人）、兵庫（7287人）和靜岡（7271人）各縣。

從三大都市圈來看，東京圈（東京、埼玉、千葉、神奈川）淨流入13萬5843人。按以5歲劃分的各個年齡段看，20到24歲（8萬6908人）的淨流入人口最多，其次是25到29歲（3萬2065人）、15到19歲（2萬827人）。另一方面，60到64歲（4544人）的淨流出人口最多，其次是55到59歲（3239人）、65到69歲（3030人）。可以認為這反映出因升學或就業離開家鄉，移居到東京，退休後再回到家鄉或搬到郊外居住這樣一種生活方式。

大阪圈（大阪、京都、兵庫、奈良）淨流入2679人，自有可比資料的2014年以來首次由淨流出轉為淨流入。名古屋圈（愛知、岐阜、三重）淨流出1萬8856人。

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