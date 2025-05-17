日本人手不足依然嚴重，必要對策還得是漲薪

日本資料庫

受到日本少子老齡化和人口減少的影響，雇主感覺人手不足的比例持續高於世界平均水準。

就獲取人才的問題，人才綜合服務企業萬寶盛華集團（東京都港區）2024年10月針對包含日本在內的全球42個國家和地區的雇主實施了一次問卷調查。共收到4萬413份有效回答，其中日本國內有效回答1050份。

從世界範圍看，感覺人手不足的雇主比例同比下降1個百分點至74%。而日本雖然同比下降了8個百分點，但依然達到了77%，持續高於世界平均水準。

42個國家和地區中，人手不足感最高的是德國（86%，同比上升4個百分點），其次是以色列（85%，同比上升3個百分點）、葡萄牙（84%，同比上升3個百分點）。日本則較世界平均值74%高出3個百分點，排在第15位。

有關緩解長期人手不足問題的對策，日本的經營者們考慮得最多的是「漲薪」和「提升現有員工的職業技能」（占比均為30%）。除了漲薪外，企業經營者還透過支援員工職業發展等多方面的舉措，以期確保人力資源。另一方面，「增加契約工和臨時工」「業務外包」等有效發揮正職員工以外的人才力量的機制，也已變得不可或缺。

標題圖片：PIXTA