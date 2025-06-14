《名偵探柯南》《排球少年！！》大放異彩，日本本土電影票房創新高

日本資料庫

《名偵探柯南》的號召力之強。2022年《名偵探柯南：萬聖節的新娘》票房97億8000萬日圓，2023年《名偵探柯南：黑鐵的魚影》票房138億8000萬日圓，而2024年《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》更是創出158億日圓的票房，可謂是拉動本土電影票房收入的最大功臣。

由多家大型電影發行商組建的日本電影製作者聯盟公佈的資料顯示，2024年電影票房總收入同比減少6.5%至2069億8300萬日圓，觀影人數同比減少7.1%至1億4444萬1000人，每名觀眾平均票價同比增加9日圓至1433日圓。

從票房收入的細分情況來看，日本本土電影同比成長5.1%至1558億日圓，超過2016年的1486億日圓，創歷史新高。東寶公司的動漫電影人氣火爆，《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》（158億日圓）和《劇場版排球少年！！垃圾場決戰》（116億4000萬日圓）佔據前兩位。寫實電影方面，《王者天下 大將軍歸來》（東寶／索尼影視娛樂）以80億3000萬日圓的不俗成績位居前列。

而西方電影表現不佳，同比減少30.2%至511億8300萬日圓。《腦筋急轉彎2》（華特迪士尼影業集團）的票房僅為53億6000萬日圓，不及本土電影的第5名。整體上看，西方電影拖累了全年總票房。

全年公映數量方面，本土電影同比增加9部至685部，西方電影同比減少51部至505部，合計共上映電影1190部。電影院銀幕總數同比增加22幕至3675幕。

標題圖片：PIXTA