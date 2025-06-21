拉麵店倒閉數量創新高

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2024年全國拉麵店倒閉數量創歷史新高。儘管材料、水電燃氣費、人事費等成本飆升，但受制於人們潛意識中對拉麵價格不能高於「1000日圓門檻」的印象，店家始終無法充分漲價。一方面是少數名店生意火爆，另一方面是隨處可見的小店在苦苦掙扎，整個行業日趨兩極分化。

根據東京商工調查公司的調查，2024年共有57家拉麵店倒閉。這個數字超過了自開始此項調查以來的歷史前高，也就是2023年的45家，創下歷史新高。調查對象為負債超過1000萬日圓的法人，不含個人經營的店鋪。商工調查公司相關負責人表示，如果算上個人經營的店舖，破產的拉麵店數量可能就更多了。

所有倒閉店鋪中，70%是因為「銷量不佳」所致。儘管倒閉數量較多，但負債總額僅為23億日圓，並不是太多，因此可以認為倒閉的多數是小型拉麵店。

受到疫情肆虐全國的影響，2020年以後有一段時間拉麵店普遍門可羅雀。但政府給銷售額銳減的中小企業發放了救助津貼，以及用於繼續聘用員工的津貼，得益於種種扶持政策，2020年到2022年期間的倒閉數量反倒一直在減少。之後，隨著疫情的平息，客流逐漸恢復，但卻受到物價暴漲的衝擊，拉麵店的經營狀況持續惡化。

拉麵是大眾美食的代表，也是日本的國民美食，長期以來一直有價格不能超過1000日圓的說法。商工調查相關人士認為，隨著物價的普遍上漲「缺乏特色的拉麵店受制於『1000日圓門檻』，在無法輕易漲價的情況下，收益不斷惡化」。而另一方面，採用預約制，以特殊感為賣點的少數名店則推出了2000多日圓的拉麵，大獲人氣。

從地區來看，關東（25家）和近畿（13家）的倒閉店鋪數量占到整體的3分之2。在新店層出不窮，競爭激烈的大都市圈，商家經營破產的現象非常突出。總店位於仙台，共有6家店鋪的Broth Up已於2024年2月依據《民事再生法》申請破產保護，放棄了自主重建。

標題圖片：PIXTA