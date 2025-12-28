2026年的節假日：期待暌違多年的秋季長假！生活 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2026年4月底5月初的黃金週日期分佈比較尷尬。但9月有一個5天的中長假！
2026年節假日一覽
|元旦
|1月1日（週四）
|成人日
|1月12日（1月的第2個週一）／週六、週日和週一，3天小長假
|建國紀念日
|2月11日（週三）
|天皇誕生日
|2月23日（週一）／週六、週日和週一，3天小長假
|春分
|3月20日（週五）／週五、週六、週日，3天小長假
|昭和日
|4月29日（週三）
|憲法紀念日
|5月3日（週日）
|綠之日
|5月4日（週一）
|兒童節
|5月5日（週二）
|休假日
|5月6日 (週三)
|海之日
|7月20日（7月的第3個週一）／週六、週日和週一，3天小長假
|山之日
|8月11日（週二）
|敬老日
|9月21日（9月的第3個週一）／含週末至秋分日，5天中長假
|休假日
|9月22日（週二）
|秋分
|9月23日（週三）
|體育日
|10月12日（10月的第2個週一）／週六、週日和週一，3天小長假
|文化日
|11月3日（週二）
|勤勞感謝日
|11月23日（週一）／週六、週日和週一，3天小長假
編輯部依據內閣府網站資訊製作
年末年初，9天長假
2025年年末，通常被視為全年「收官日」的12月28日是週日，這樣，可能許多人都會選擇在12月26日（週五）結束一年的工作。由於1月4日恰逢週日，所以2026年普遍將從1月5日（週一）開始上班。這次也和2024年末到2025年初的新年假期一樣，連續兩年都是連續休假9天的長假！然後，再堅持1週，又將迎來快樂星期一，成人日的3天短假！
2月，「天皇誕生日」，小長假
2月是一年中最冷的月份，總讓人有些精神萎靡之感。11日「建國紀念日」是週三。雖然無法構成連假比較失望，但週中有一個喘氣之日，似乎也還不錯。23日「天皇誕生日」是週一，所以可以構成一個小長假！
3月，「春分」，小長假
「春分」是20日週五，可以構成一個小長假。
黃金週，大膽嘗試一下，拼湊一個12天長假如何？
4月29日「昭和日」是週三，前後不搭很尷尬。如果按照日曆上零碎的節日來休假，只能拼出一個從5月2日週六到6日週三的5天中長假，完全體會不到黃金週的滿足情緒。但如果4月30日和5月1日休帶薪假，那就能變成8天長假；如果再一咬牙，4月27日和28日也用帶薪假來調整，那麼一口氣串聯成12天長假也完全可能！
6月，沒有節日的寂寥之月
7月，「海之日」，快樂星期一
「海之日」固定在7月的第3個週一，小長假得到保障，讓人倍感欣慰。在中暑前好好休息，回來再繼續拚吧！
8月，「山之日」，斷續假期
11日「山之日」是週二，於是就形成了一個斷續的假日。不過，許多公司把「盂蘭盆節假期」定在這一週，所以「山之日」的存在感可能原本就比較弱。
白銀週，振奮人心的5天中長假
「敬老日」固定在9月第3個週一，確保了快樂星期一的三連假。23日「秋分日」是週三。《節日法》規定「兩個節日之間的工作日調整為休假日」，所以22日週二也休息。換句話說，算上週末就是一個可以休息到週三的中長假。這是自2015年以來，也就是時隔11年之後再次在9月適用此項規定。
10月，「體育日」，快樂星期一
「體育日」固定在10月的第2個週一。好好利用這個小長假，改善一下平時運動不足的問題吧！
11月，期待斷續假期和小長假
3日「文化日」是週二，於是就形成了一個斷續的假期。23日「勤勞感謝日」是週一，構成一個小長假。感覺11月比較容易熬過去。
2026年末到2027年初，6天中長假，最短模式的新年假期
2024年末-2025年初、2025年末-2026年初，有幸連續兩次趕上9天長假，但2026年末收官日的12月28日是週一，可能許多公司在29日才開始放假。正月3天假期結束後，1月4日是週一，這樣的假期不太能夠徹底休息放鬆。
標題圖片：PIXTA