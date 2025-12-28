2026年的節假日：期待暌違多年的秋季長假！

日本資料庫

「長假」是具有魔力的詞彙，一聽就會覺得精神一振。值得高興的是，2026年9月有一個含週末的5天中長假！這是因為日本的《節日法》規定，「兩個節日之間的工作日調整為休假日」，所以，9月21日的敬老日和23日的秋分日之間的22日就變成為休假日。這是自2015年以來，也就是時隔11年之後再次在9月適用此項規定。

2026年4月底5月初的黃金週日期分佈比較尷尬。但9月有一個5天的中長假！

2026年節假日一覽

元旦 1月1日（週四） 成人日 1月12日（1月的第2個週一）／週六、週日和週一，3天小長假 建國紀念日 2月11日（週三） 天皇誕生日 2月23日（週一）／週六、週日和週一，3天小長假 春分 3月20日（週五）／週五、週六、週日，3天小長假 昭和日 4月29日（週三） 憲法紀念日 5月3日（週日） 綠之日 5月4日（週一） 兒童節 5月5日（週二） 休假日 5月6日 (週三) 海之日 7月20日（7月的第3個週一）／週六、週日和週一，3天小長假 山之日 8月11日（週二） 敬老日 9月21日（9月的第3個週一）／含週末至秋分日，5天中長假 休假日 9月22日（週二） 秋分 9月23日（週三） 體育日 10月12日（10月的第2個週一）／週六、週日和週一，3天小長假 文化日 11月3日（週二） 勤勞感謝日 11月23日（週一）／週六、週日和週一，3天小長假

編輯部依據內閣府網站資訊製作

年末年初，9天長假

2025年年末，通常被視為全年「收官日」的12月28日是週日，這樣，可能許多人都會選擇在12月26日（週五）結束一年的工作。由於1月4日恰逢週日，所以2026年普遍將從1月5日（週一）開始上班。這次也和2024年末到2025年初的新年假期一樣，連續兩年都是連續休假9天的長假！然後，再堅持1週，又將迎來快樂星期一，成人日的3天短假！

2月，「天皇誕生日」，小長假

2月是一年中最冷的月份，總讓人有些精神萎靡之感。11日「建國紀念日」是週三。雖然無法構成連假比較失望，但週中有一個喘氣之日，似乎也還不錯。23日「天皇誕生日」是週一，所以可以構成一個小長假！

3月，「春分」，小長假

「春分」是20日週五，可以構成一個小長假。

黃金週，大膽嘗試一下，拼湊一個12天長假如何？

4月29日「昭和日」是週三，前後不搭很尷尬。如果按照日曆上零碎的節日來休假，只能拼出一個從5月2日週六到6日週三的5天中長假，完全體會不到黃金週的滿足情緒。但如果4月30日和5月1日休帶薪假，那就能變成8天長假；如果再一咬牙，4月27日和28日也用帶薪假來調整，那麼一口氣串聯成12天長假也完全可能！

6月，沒有節日的寂寥之月

7月，「海之日」，快樂星期一

「海之日」固定在7月的第3個週一，小長假得到保障，讓人倍感欣慰。在中暑前好好休息，回來再繼續拚吧！

8月，「山之日」，斷續假期

11日「山之日」是週二，於是就形成了一個斷續的假日。不過，許多公司把「盂蘭盆節假期」定在這一週，所以「山之日」的存在感可能原本就比較弱。

白銀週，振奮人心的5天中長假

「敬老日」固定在9月第3個週一，確保了快樂星期一的三連假。23日「秋分日」是週三。《節日法》規定「兩個節日之間的工作日調整為休假日」，所以22日週二也休息。換句話說，算上週末就是一個可以休息到週三的中長假。這是自2015年以來，也就是時隔11年之後再次在9月適用此項規定。

10月，「體育日」，快樂星期一

「體育日」固定在10月的第2個週一。好好利用這個小長假，改善一下平時運動不足的問題吧！

11月，期待斷續假期和小長假

3日「文化日」是週二，於是就形成了一個斷續的假期。23日「勤勞感謝日」是週一，構成一個小長假。感覺11月比較容易熬過去。

2026年末到2027年初，6天中長假，最短模式的新年假期

2024年末-2025年初、2025年末-2026年初，有幸連續兩次趕上9天長假，但2026年末收官日的12月28日是週一，可能許多公司在29日才開始放假。正月3天假期結束後，1月4日是週一，這樣的假期不太能夠徹底休息放鬆。

