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在少子化問題持續加劇的背景下，公司之間圍繞年輕人才的競爭日趨激烈，各大公司紛紛開出「初薪30萬日圓以上」的條件。對於實力較弱的中小企業來說，將面臨艱難的選擇，而帝國資料庫公司的問卷調查顯示，2025財年7成公司將上調初薪。

帝國資料庫公司2月實施的問卷調查顯示，表示將「上調」2025年4月新入員工初薪的公司占比達到了7成（71.0%）。

關於上調幅度，回答在「1萬到2萬日圓」之間的公司最多，占比為41.3%，其次是「5000到1萬日圓」（30.7%）。平均上調幅度為9114日圓。

也有一些公司表達了對漲薪導致經營負擔的擔憂，比如一家小型製造業公司表示，「會為抓住人才而漲薪，但對於中小企業來說，固定費用的上漲是關係到生死存亡的大問題」。同時，「隨著初薪的上調，需要實施薪資普遍上漲，以避免出現新員工薪資和原有年輕員工薪資倒掛的現象」（某大型製造業公司），這也成為了公司的一大難題。

關於2025年的初薪，回答「20萬到25萬日圓」的公司最多，占比為62.1%，其次是「15萬到20萬日圓」（24.6%）。回答「25萬到30萬日圓」的公司也上升至兩位數，占比達到了11.4%。回答「20萬日圓以下」的公司比例為24.8%，較上一年的35.2%下降了10.4個百分點。

大公司中回答「30萬日圓以上」的比例有所提高，從上一年的0.2%擴大到了1.7%。

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