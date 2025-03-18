2025 MLB 日本球員名單：大谷「二刀流」即將復出，佐佐木擔任開幕第二戰先發

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美國職棒大聯盟（MLB）2025年球季即將開打，以「二刀流」復出為目標的大谷翔平等日本球員的表現備受矚目。

本季的開幕戰將於3月18、19 日在東京巨蛋舉行，由大谷翔平、山本由伸效力的道奇隊對決今永昇太、鈴木誠也所屬的小熊隊。其餘 28 支球隊則將於3月27日在美國展開新球季。

2025年效力於美國職棒大聯盟的日本選手

美國聯盟

菅野智之 巴爾的摩金鶯

投手 #19

吉田正尚 波士頓紅襪

左外野手 #7

前田健太 底特律老虎

投手 #18

菊池雄星 洛杉磯天使

投手 #16

國家聯盟

千賀滉大 紐約大都會

投手 #34

小笠原慎之介 華盛頓國民

投手 #16

今永昇太 芝加哥小熊

投手 #18

鈴木誠也 芝加哥小熊

右外野手 #27

佐佐木郎希 洛杉磯道奇

投手 #11

大谷翔平 洛杉磯道奇

投手、指定打擊（DH）#17

山本由伸 洛杉磯道奇

投手 #18

松井裕樹 聖地牙哥教士

投手 #1

達比修有 聖地牙哥教士

投手 #11

※數字為球衣背號。照片來源：僅有千賀為「IMAGN IMAGES via Reuters Connect」，其餘為「USA TODAY Sports via Reuters Connect」

大谷翔平上季締造MLB史上首次「50－50」（50 轟、50 盜壘）紀錄，並首度奪下世界大賽冠軍。他成為史上首位以指定打擊（DH）身分當選 MVP 的球員，且獲得全票通過。去年 11 月接受左肩手術後，目前恢復狀況良好，本季有望重返投打「二刀流」。

在東京的開幕戰，道奇隊將由山本、小熊隊則由今永擔任先發投手。此外，進入大聯盟第 7 年的天使隊投手菊池雄星也預計在開幕戰登板。若本季有3位日本選手擔任開幕先發投手，將創下MLB史上首次紀錄。

在MLB的官方頻道「MLB Network」每年賽季前例行公布的「百大球星」排名中，大谷從去年的第4名上升至第1名。其他入選的日本球員包括：山本第63名、今永第64名、鈴木第73名。與道奇隊簽下小聯盟合約的佐佐木朗希則排在第100名。道奇隊總教練羅伯茲表示，讓佐佐木朗希擔任開幕系列賽第二戰先發。

標題圖片：道奇隊大谷翔平在春訓進行投球練習，2025年2月25日，美國亞利桑那州鳳凰城（USA TODAY Sports via Reuters Connect）