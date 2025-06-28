新建公寓戶均價格突破6000萬日圓

日本資料庫

很多日本人都曾夢想退休後離開首都圈，住在寬敞的大房子裡悠閒生活；但如今，地方上的公寓價格也呈現出飆升勢頭。若是大城市，已經超過了5500萬日圓，讓人感到或許永遠無法跳出蝸居。

日本的房地產經濟研究所的統計顯示，2024年新建公寓全國平均發售價格同比上漲2.9%至6082萬日圓，連續8年創新高。主要是受到建築材料價格和人事費上漲的影響。

因東京都超高級樓盤銷售量較2023年有所下滑，首都圈（東京、神奈川、埼玉、千葉）的新建公寓戶均價格下跌3.5%至7820萬日圓。而近畿圈則上升14.8%至5357萬日圓。

平均價格漲幅最大的是福岡市，同比上漲40.1%至5598萬日圓。廣島市（5372萬日圓，上漲31.8%）、仙台市（5890萬日圓，上漲27.2%）、名古屋市（4448萬日圓，上漲8.3%）、札幌市（5145萬日圓，上漲3.3%）等地方主要城市均出現上漲。似乎這是因為大城市中心地區拿地難度增大，加上難以留住人才，開發商紛紛開始在地方專案上投入力量。

全國供應量同比減少8.6%至59467戶，時隔4年再次跌破6萬戶。據說2024年4月起，建築工地加大限制加班力度，再加上人手短缺等因素而導致工期延長，有些項目拖到了2025年。

標題圖片：福岡街景（PIXTA）