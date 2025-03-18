悠仁親王殿下的成長軌跡

悠仁親王殿下的成長軌跡政治外交 社會
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悠仁親王殿下 成年前的成長軌跡
〈2006年9月6日〉
秋篠宮皇嗣殿下夫婦的長子悠仁親王殿下誕生，這是繼其父皇嗣殿下出生後，41年來第一位擁有皇位繼承權的男性皇室成員。「悠仁」名字的由來是希望殿下能「悠然自得地走過長久的人生」，在個人物品上使用的徽印為「高野槙」（日本金松），是日本特有的常綠喬木，可高達30公尺，對殿下寄予如高野槙般活得「高壯筆直」的期許。
〈2010年4月〉
進入御茶水女子大學附屬幼稚園就讀。秋篠宮皇嗣殿下夫婦認為有機會與同世代的人積極交流相當重要，因此選擇3年制的幼稚園，讓悠仁親王殿下入學。
〈2011年11月〉
迎來5歲的悠仁親王殿下參加皇室儀式「著袴之儀」和「深曾木之儀」，祈求健康成長。相當於一般的七五三（慶祝孩子成長的日本傳統活動）。
〈2013年4月〉
進入御茶水女子大學附屬小學就讀，悠仁親王殿下是戰後首位在學習院初等科以外就讀的皇族。
〈2019年4月〉
進入御茶水女子大學附屬中學就讀。
〈2019年5月〉
隨著天皇陛下的即位，繼其父秋篠宮皇嗣殿下之後，悠仁親王殿下成為皇位繼承的第2順位。
〈2019年8月〉
中學1年級的暑假，悠仁親王殿下與父母一同前往不丹旅行，首次的海外體驗。除了拜訪國王夫婦之外，也體驗了當地文化。
〈2022年4月〉
透過御茶水女子大學的「提携校進學制度」，悠仁親王殿下進入筑波大學附屬高中就讀，加入羽球社並積極練習。
高中時期，殿下出席夏天舉行的全國高中綜合文化祭的開幕式，與同世代的高中生進行交流。2024年2月，殿下赴京都府舞鶴市的「舞鶴引揚紀念館」進行私人訪問，館內展示著第2次世界大戰後西伯利亞滯留者及引揚的相關資料，在當地高中生組成的「學生口述歷史部」導覽下，參觀展示資料。
〈2025年3月〉
迎向成年的悠仁親王殿下，首度召開記者會。
「我希望在接受週遭人士建議的同時，認真對待每一項任務；對自己身為成年皇族的責任有所覺悟，並將確實履行作為皇室一員的職務。」殿下闡述未來抱負。關於自身對於結婚的看法，殿下表示：「目前還沒有深入想過。」
〈2025年4月〉
進入筑波大學生命環境學群生物學類科系就讀。
自幼開始，悠仁親王殿下便對動物或昆蟲等生物深感興趣，調查在赤坂御用地或皇居棲息的蜻蜓，並寫成論文，參加2024年8月舉行的昆蟲學國際學術會議。殿下的升學目標是希望能夠深入研究自己感興趣的領域。
在首場記者會上，殿下提及自己的優點是「能夠徹底追求自己感興趣的事物」，並分享了在某個夏日從下午聚精會神地觀察蜻蜓到天黑的經歷。
〈2025年9月6日〉
正式向內外宣布悠仁親王殿下成為成年皇族的「成年禮」，屆時將舉行接受象徵成年皇族身分的冠冕「賜冠之儀」、授予成年冠冕的「加冠之儀」，以及正式向天皇、皇后兩陛下行禮的「朝見之儀」等主要儀式。
雖然悠仁親王殿下於2024年9月迎來成年，但高中3年級正值殿下忙於升學準備的關鍵時期，故延遲1年，預計在19歲生日當天舉行成年禮。成年禮之後，殿下將以成年皇族的身分參與「新年祝賀之儀」或「新年一般參賀」（在皇居內接受民眾的新年祝賀）等的宮中傳統儀式和宮中祭祀活動。
標題圖片: 首次召開成年記者會的秋篠宮家長子悠仁親王殿下。［代表攝影］（共同）