悠仁親王殿下的成長軌跡

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2024年9月迎來18歲生日的秋篠宮家長子悠仁親王殿下，於3月3日在赤坂御用地（東京都港區）內的赤坂東邸舉行成年記者會。「我對自己身為成年皇族的責任有所覺悟，並將確實履行作為皇室一員的職務。」展現出對未來的抱負。以下逐一回顧悠仁親王殿下的成長軌跡。

悠仁親王殿下 成年前的成長軌跡

〈2006年9月6日〉

秋篠宮皇嗣殿下夫婦的長子悠仁親王殿下誕生，這是繼其父皇嗣殿下出生後，41年來第一位擁有皇位繼承權的男性皇室成員。「悠仁」名字的由來是希望殿下能「悠然自得地走過長久的人生」，在個人物品上使用的徽印為「高野槙」（日本金松），是日本特有的常綠喬木，可高達30公尺，對殿下寄予如高野槙般活得「高壯筆直」的期許。



在秋篠宮皇嗣殿下的陪伴下，皇嗣妃紀子殿下抱著悠仁親王殿下，一同離開東京都港區的愛育醫院。2006年9月15日（AFP／時事）

〈2010年4月〉

進入御茶水女子大學附屬幼稚園就讀。秋篠宮皇嗣殿下夫婦認為有機會與同世代的人積極交流相當重要，因此選擇3年制的幼稚園，讓悠仁親王殿下入學。



與秋篠宮皇嗣殿下夫婦一同前往參加幼稚園開學典禮的悠仁親王殿下［代表攝影］（時事）

〈2011年11月〉

迎來5歲的悠仁親王殿下參加皇室儀式「著袴之儀」和「深曾木之儀」，祈求健康成長。相當於一般的七五三（慶祝孩子成長的日本傳統活動）。



悠仁親王殿下以「著袴之儀」的裝扮與全家人拍攝紀念照［代表攝影］（時事）

〈2013年4月〉

進入御茶水女子大學附屬小學就讀，悠仁親王殿下是戰後首位在學習院初等科以外就讀的皇族。



與秋篠宮皇嗣殿下夫婦一同迎接新生開學的悠仁親王殿下（AFP／時事）

〈2019年4月〉

進入御茶水女子大學附屬中學就讀。

〈2019年5月〉

隨著天皇陛下的即位，繼其父秋篠宮皇嗣殿下之後，悠仁親王殿下成為皇位繼承的第2順位。

〈2019年8月〉

中學1年級的暑假，悠仁親王殿下與父母一同前往不丹旅行，首次的海外體驗。除了拜訪國王夫婦之外，也體驗了當地文化。



騎了大約2個小時的騾子，抵達標高3500公尺的放牧營地［宮內廳提供］（路透）

〈2022年4月〉

透過御茶水女子大學的「提携校進學制度」，悠仁親王殿下進入筑波大學附屬高中就讀，加入羽球社並積極練習。

高中時期，殿下出席夏天舉行的全國高中綜合文化祭的開幕式，與同世代的高中生進行交流。2024年2月，殿下赴京都府舞鶴市的「舞鶴引揚紀念館」進行私人訪問，館內展示著第2次世界大戰後西伯利亞滯留者及引揚的相關資料，在當地高中生組成的「學生口述歷史部」導覽下，參觀展示資料。



在引揚紀念館，悠仁親王殿下向學生導覽員提問［代表攝影］（時事）

〈2025年3月〉

迎向成年的悠仁親王殿下，首度召開記者會。

「我希望在接受週遭人士建議的同時，認真對待每一項任務；對自己身為成年皇族的責任有所覺悟，並將確實履行作為皇室一員的職務。」殿下闡述未來抱負。關於自身對於結婚的看法，殿下表示：「目前還沒有深入想過。」

〈2025年4月〉

進入筑波大學生命環境學群生物學類科系就讀。

自幼開始，悠仁親王殿下便對動物或昆蟲等生物深感興趣，調查在赤坂御用地或皇居棲息的蜻蜓，並寫成論文，參加2024年8月舉行的昆蟲學國際學術會議。殿下的升學目標是希望能夠深入研究自己感興趣的領域。

在首場記者會上，殿下提及自己的優點是「能夠徹底追求自己感興趣的事物」，並分享了在某個夏日從下午聚精會神地觀察蜻蜓到天黑的經歷。



在栃木縣高根澤町的御料牧場，餵馬吃東西的悠仁親王殿下（2009年3月26日攝影、時事）



在南方熊楠紀念館（和歌山縣白濱町）觀察黏菌標本的秋篠宮皇嗣殿下與長子悠仁親王殿下［2017年12月5日、代表攝影］（時事）



悠仁親王殿下在赤坂御用地進行自然觀察［2018年8月10日攝影，宮內廳提供］（路透）

〈2025年9月6日〉

正式向內外宣布悠仁親王殿下成為成年皇族的「成年禮」，屆時將舉行接受象徵成年皇族身分的冠冕「賜冠之儀」、授予成年冠冕的「加冠之儀」，以及正式向天皇、皇后兩陛下行禮的「朝見之儀」等主要儀式。

雖然悠仁親王殿下於2024年9月迎來成年，但高中3年級正值殿下忙於升學準備的關鍵時期，故延遲1年，預計在19歲生日當天舉行成年禮。成年禮之後，殿下將以成年皇族的身分參與「新年祝賀之儀」或「新年一般參賀」（在皇居內接受民眾的新年祝賀）等的宮中傳統儀式和宮中祭祀活動。

標題圖片: 首次召開成年記者會的秋篠宮家長子悠仁親王殿下。［代表攝影］（共同）