東北大學連續5度穩居日本大學排行榜之首

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時至今日，舊帝國大學依然在日本的大學排行榜上展現著強大的品牌實力。東北大學連續5度雄踞榜首。私立大學均在10名榜外，排名最靠前的國際基督教大學也僅排在第11名。

在英國教育專業雜誌《泰晤士高等教育》發佈的《世界大學排行榜日本版2025》中，東北大學連續5度奪得綜合排名第1名。東京工業大學（現在的東京科學大學）位居第2名，東京大學排名下滑1名至第3名。7所舊帝國大學均進入前8名，在學術界依然擁有舉足輕重的地位。國際教養大學排名上升5名躋身前10名。前20名中僅有3所私立大學。

日本版調查是由倍樂生協助開展的。調查對「教育資源」「教育充實度」「教育成果」「國際性」四個領域共16項指標賦予分值後進行了比較。

從分項來看，以舊帝國大學為核心的國立大學在「教育資源」和「教育成果」方面排名靠前，而在外籍教師、外國學生的占比等「國際性」方面，與私立大學存在較大差距，排名最高的東北大學僅為第12位。

日本的大學「教育資源」TOP10

排名（上一年排名） 大学名稱 1（1） 東京医科齒科 2（4） 濱松医科 2（2） 東京 4（3） 京都府立医科 5（―） 奈良縣立医科 5（7） 東京医科 7（5） 東北 8（6） 京都 9（10） 愛知医科 10（11） 日本医科

出處：THE

日本的大学「教育充實度」TOP10

排名（上一年排名） 大学名稱 1（1） 國際基督教 2（2） 國際教養 3（3） 立命館亞洲太平洋 4（6） 東京工業 5（4） 一橋 6（10） 九州 7（7） 東京 8（9） 東北 9（5） 神田外語 9（12） 筑波

出處：THE

日本的大学「教育成果」TOP10

排名（上一年排名） 大学名稱 1（1） 京都 2（4） 九州 3（6） 北海道 4（2） 東北 5（3） 名古屋 6（5） 大阪 7（8） 東京工業 8（9） 慶應義塾 8（7） 東京 10（9） 早稻田

出處：THE

日本的大学「國際性」TOP10

排名（上一年排名） 大学名稱 1（12） 國際教養 2（1） 立命館亞洲太平洋 3（2） 國際基督教 4（3） 大阪女学院 5（4） 關西外國語 6（5） 宮崎國際 7（8） 上智 8（6） 創價 9（10） 福岡女子 10（7） 京都外國語

出处：THE

標題圖片：東北大學川內校區的文科類綜合教學樓（PIXTA）