東北大學連續5度穩居日本大學排行榜之首

東北大學連續5度穩居日本大學排行榜之首教育 財經 社會
時至今日，舊帝國大學依然在日本的大學排行榜上展現著強大的品牌實力。東北大學連續5度雄踞榜首。私立大學均在10名榜外，排名最靠前的國際基督教大學也僅排在第11名。
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在英國教育專業雜誌《泰晤士高等教育》發佈的《世界大學排行榜日本版2025》中，東北大學連續5度奪得綜合排名第1名。東京工業大學（現在的東京科學大學）位居第2名，東京大學排名下滑1名至第3名。7所舊帝國大學均進入前8名，在學術界依然擁有舉足輕重的地位。國際教養大學排名上升5名躋身前10名。前20名中僅有3所私立大學。
日本版調查是由倍樂生協助開展的。調查對「教育資源」「教育充實度」「教育成果」「國際性」四個領域共16項指標賦予分值後進行了比較。
從分項來看，以舊帝國大學為核心的國立大學在「教育資源」和「教育成果」方面排名靠前，而在外籍教師、外國學生的占比等「國際性」方面，與私立大學存在較大差距，排名最高的東北大學僅為第12位。
日本的大學「教育資源」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名稱
|1（1）
|東京医科齒科
|2（4）
|濱松医科
|2（2）
|東京
|4（3）
|京都府立医科
|5（―）
|奈良縣立医科
|5（7）
|東京医科
|7（5）
|東北
|8（6）
|京都
|9（10）
|愛知医科
|10（11）
|日本医科
出處：THE
日本的大学「教育充實度」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名稱
|1（1）
|國際基督教
|2（2）
|國際教養
|3（3）
|立命館亞洲太平洋
|4（6）
|東京工業
|5（4）
|一橋
|6（10）
|九州
|7（7）
|東京
|8（9）
|東北
|9（5）
|神田外語
|9（12）
|筑波
出處：THE
日本的大学「教育成果」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名稱
|1（1）
|京都
|2（4）
|九州
|3（6）
|北海道
|4（2）
|東北
|5（3）
|名古屋
|6（5）
|大阪
|7（8）
|東京工業
|8（9）
|慶應義塾
|8（7）
|東京
|10（9）
|早稻田
出處：THE
日本的大学「國際性」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名稱
|1（12）
|國際教養
|2（1）
|立命館亞洲太平洋
|3（2）
|國際基督教
|4（3）
|大阪女学院
|5（4）
|關西外國語
|6（5）
|宮崎國際
|7（8）
|上智
|8（6）
|創價
|9（10）
|福岡女子
|10（7）
|京都外國語
出处：THE
標題圖片：東北大學川內校區的文科類綜合教學樓（PIXTA）