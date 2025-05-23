2025年職業棒球選手平均年薪為4905萬日圓：較去年增加4.1%——選手會調查

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根據日本職業棒球選手會近日公布的2025年球季薪資調查結果，12支球團的登錄球員（排除外籍選手與非會員選手）共725人，其平均年薪為4905萬日圓。

相較去年，日本職棒平均年薪增加了192萬日圓（+4.1%）。總薪資金額達355億5888萬日圓，創下歷史新高。按聯盟區分，中央聯盟（359人）的平均年薪為5128萬日圓，太平洋聯盟（366人）為4685萬日圓，中央聯盟已連續第3年超越太平洋聯盟。

年薪的中位數（即第725名球員中排在正中間者的薪資）為1900萬日圓，比去年增加100萬日圓。

自1986年平均年薪突破1000萬日圓以來，1994年進入2000萬日圓區間，1998年突破3000萬日圓。雖然2000年代中期至2010年代中期的10年間幾乎停滯，但到2020年突破4000萬日圓大關。自2022年起，平均年薪已連續第4年上升。

讀賣巨人以7800萬日圓平均薪資奪冠

按球團別來看，讀賣巨人以平均年薪7800萬日圓，睽違兩年重回12球團之首。去年排名首位的軟銀，以6956萬日圓居次。上季奪下日本一的DeNA，則以4466萬日圓排第六。

2024年球季平均年薪最高與最低球隊間的差距為3323萬日圓，而到了2025年，最高的巨人與最低的西武之間差距擴大至4056萬日圓，顯示薪資落差持續擴大。

根據主要媒體報導，2025年日本職棒最高年薪，為養樂多村上宗隆的6億日圓。

725名登錄選手的守備位置分布如下：

投手：358人

捕手：82人

內野手：166人

外野手：119人

各守備位置的平均年薪分別為：

投手：4503萬日圓

捕手：4023萬日圓

內野手：6196萬日圓

外野手：4919萬日圓

選手會也進行了契約更新相關的滿意度問卷調查。在五段階評分中，選擇「滿意」與「非常滿意」的比例合計最高的是千葉羅德，達到61.4%，居12球團之首。緊隨其後的高滿意度球團依序為：讀賣巨人、阪神虎、廣島鯉魚、福岡軟銀鷹。

標題圖片：贏下DeNA後、慶祝勝利的巨人先發九人＝2025年4月16日、東京巨蛋（時事）