冷凍食品使用頻率「增多」

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日本冷凍食品協會針對冷凍食品使用者實施的問卷調查顯示，冷凍食品的使用頻率正在提高，超過20%的受訪者表示和1年前相比「使用情況增多」。由於蔬菜等生鮮食品的價格上漲，冷凍蔬菜的使用量明顯成長。

調查於2025年2月透過線上方式實施，對象為1250名每月使用1次以上冷凍食品的25歲以上民眾。

受訪者無論男女，使用冷凍食品頻率「每週2到3次」的人最多，占整體的29.6%。整體平均每週使用1.8次。無論男女，日常製作便當的受訪者使用頻率較高。

23.8%的女性受訪者表示和1年前相比使用頻率「增多了」，男性受訪者的該比例為19.5%，整體達到21.7%。關於理由（多選），無論男女，選擇最多的是「烹飪簡單方便」。與上一次調查（2024年2月）相比，列舉「蔬菜等生鮮食品漲價」作為理由的女性受訪者比例從24.1%上升至33.6%，增加了大約10個百分點。

關於和1年前相比使用頻率增多的冷凍食品（多選），無論男女，都是選擇餃子的受訪者最多。排名靠前的品類中，男女受訪者在冷凍蔬菜這一項上的差距較大。

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