2024年日本軍費支出8兆3700億日圓

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2024年全球軍費支出2兆7180億美元，同比成長9.4%，創下冷戰結束後的最大年度增幅。日本軍費支出553億美元，排在全球第10名。

總部位於瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）近日發佈的2024年全球軍費支出調查報告顯示，日本軍費支出同比成長21%至553億美元（8兆3700億日圓），位列全球第10名，排名與去年不變。

在全球軍費支出最多的10個國家中，美國以9970億美元居首，其次是推算值3140億美元的中國和推算值1490億美元的俄羅斯，第4到第10名依次是德國、印度、英國、沙烏地阿拉伯、烏克蘭、法國和日本。俄羅斯同比增幅高達38%。烏克蘭同比增加2.9%至647億美元。以色列排在全球第12名，同比增加65%至465億美元。

排在前15名的國家合計支出2兆1850億美元，占到全球的80%。

日本2024年軍費支出的國內生產毛額（GDP）占比為1.4%。全球軍費支出的GDP占比為2.5%。軍費占比最高的是美國（3.4%），中國的推算值為1.7%，俄羅斯的推算值為7.1%。烏克蘭軍費支出的GDP占比高達34%。

包含俄羅斯在內的歐洲軍費支出同比增幅高達17%。北約主要成員國軍費支出的GDP占比方面，德國為1.9%，英國為2.3%，法國為2.1%，波蘭為4.2%，義大利為1.6%。

日本1988年的軍費支出為3兆6700億日圓，1990年突破4兆日圓大關，90年代一直保持增加趨勢。進入21世紀以來，總體上每年保持在5兆日圓左右。2023年首次突破6兆日圓，2024年更是激增至8萬億日圓以上。

標題圖片：統一指揮陸海空自衛隊行動的聯合作戰司令部成立，自衛隊員在紀念活動中敬禮，2025年3月24日，東京都新宿區防衛省（時事）