「辭職代理服務」在日本受到關注

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近日一份調查顯示，辭職手續代理服務受到注目，大約3成的年輕員工都表示願意在辭職時使用這種服務。

房地產企業FJ NEXT控股公司（東京）2025年2月透過線上方式針對首都圈（東京、埼玉、千葉、神奈川）獨居的400名（男女各200名）20到39歲公司職員實施了一次問卷調查。

對於需求日益成長的辭職代理服務，6.8%的受訪者表示「願意積極使用」，21.8%表示「相對來說願意使用」，兩者合計大約30%的人對此持積極態度。同時，整體上超過60%的受訪者表示對現在的工作「感到滿意」，並且女性受訪者的這一比例（67%）高於男性（62.5%）。

從男女整體來看，關於更換工作的目的（多選，最多選3個），選擇「漲薪」的受訪者最多，占比達64.5%，其次是「提升技能」（38.3%）、「實現工作生活平衡」（27.3%）。從更換工作的次數看，38.3%的受訪者選擇「0次」，而至少更換過1次工作的受訪者比例超過了60%，甚至有超過30%的人更換過兩次以上的工作。FJ NEXT控股公司相關人士指出，這個結果表明，如今更換工作已成為一種常態。

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