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近日一份調查顯示，綜合商社伊藤忠位居大學生就業人氣榜榜首。除了業績驕人外，似乎其積極致力於推進工作方式改革、女性活躍於社會的舉措等也受到了求職者的肯定。

文化放送Career Partners（東京都港區）就業資訊研究所針對2026年畢業生實施的《就業品牌排行榜調查》顯示，伊藤忠商事最受青睞。伊藤忠已連續6年雄踞榜首。住友商事和三菱商事分列第7和第8名，得益於海外業務的開展、較高的薪酬水準以及多樣化的職業路徑，綜合商社已成為學生們嚮往的公司。

金融行業方面，日本生命（第2名）、大和證券集團（第3名）、SMBC日興證券（第9名）進入了前10名。除了穩固的經營基礎和完善的福利待遇外，可以從事專業性較高的業務這一點也受到了求職者的肯定。

受到疫情重創的航空、旅行及飯店等相關企業也在不斷復甦，全日空位列第4，日本航空和JTB集團分列第23和第40名，入境遊需求的激增和旅客單價的上升吸引了擁有外語和跨文化理解能力的學生。

綜合排行榜

綜合 1 伊藤忠商事 2 日本生命 3 大和證券集團 4 全日空 5 博報堂 6 大日本印刷 7 住友商事 8 三菱商事 9 SMBC日興證券 10 本田技研工業

出處：文化放送Career Partners《就業品牌調查》（2026年畢業生，上半年）

文理科排行榜

文科 理科 1 伊藤忠商事 索尼 2 日本生命 明治集團 3 博報堂 伊藤忠商事 4 第一生命 NTT數據 5 大和證券集團 味之素 6 三井住友信託銀行 松下集團 7 SMBC日興證券 Google 8 大日本印刷 富士軟片集團 9 索尼音樂集團 Sky 10 萬代 本田技研工業

出處：文化放送Career Partners《就業品牌調查》（2026年畢業生，上半年）

男女排行榜

女性 男性 1 伊藤忠商事 伊藤忠商事 2 全日空 日本生命 3 日本航空 三菱商事 4 大和證券集團 三井物產 5 SMBC日興證券 索尼 6 明治集團 大和證券集團 7 日本生命 NTT數據 8 大日本印刷 NTT東日本 9 JTB集團 住友商事 10 集英社 東京地鐵（東京Metro）

出处：文化放送Career Partners《就業品牌調查》（2026年畢業生，上半年）

調查於2024年10月1日至2025年3月15日期間，透過文化放送Career Partners運營的求職網站上的網路問卷和求職活動現場的APP問卷等方式實施。收到1萬9856份有效回答（女性7441份、男性1萬2415份，文科1萬4036份，理科5820份）。

標題圖片：PIXTA