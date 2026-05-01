日本鯉魚旗：從單一飄揚到萬旗放飛，與時俱進的習俗變遷

農曆五月五日的轉變

農曆五月初五的端午節，曾被認為是入夏前厄運與災厄最多的日子。因此，人們會懸掛菖蒲用以驅邪，並豎立旗幟作為迎接神靈降臨的「憑依」（依附物）。由於「菖蒲」在日語中與「勝負」諧音，被視為武士勇猛尚武精神的象徵，端午節便逐漸演變為祈願武家男童健康成長的節日。到了江戶時代（1603-1868年），這項習俗逐漸普及至平民階層。

在記錄江戶風俗民情的《東都歲事記》一書所收錄的〈端午市井圖〉中，描繪了大量豎式旗幟。其中尤為醒目的是左頁中偏右處畫著鍾馗的旗幟。鍾馗是中國道教中的神明，人們相信祂具有驅邪除病的力量。右頁左側則能看到販賣「鯉魚旗」的小販。不過當時的鯉魚旗尺寸很小，並不起眼。



《東都歲事記》中的〈端午市井圖〉（1838年，國立國會圖書館藏）

在安藤廣重的浮世繪系列作品《江戶名所百景》（作於1856-1858年）中，已經可以看到在天空中悠然飄揚的巨大鯉魚旗。由此推測，從幕末（約1853-1868年）到明治時代（1868-1912年），鯉魚旗逐漸流行開來，並取代了豎式旗幟。當時的鯉魚旗杆上通常只掛一條黑鯉魚。



《名所江戶百景 水道橋駿河台》（1857年）中描繪了多面鯉魚旗（Colbase）

到了明治時代後期至大正時代（1912-1926年），鯉魚旗演變為以黑鯉與紅鯉兩條為一組的形式。這項變化源自武士階層的觀念，黑、紅兩條鯉魚分別代表父親與兒子（男童），當時並未包含代表母親的鯉魚。在童謠《鯉魚旗》（1931 年首次發表）中，也沒有提到「母親」：

屋根より 高い こいのぼり

大きい まごい お父さん

小さい ひごいは 子どもたち

おもしろそうに 泳いでる 鯉魚旗高過房簷

大黑鯉是爸爸

小紅鯉是孩子們

自由自在游得歡



銀座的鯉魚旗，1965年4月於東京都中央區銀座四丁目（時事）