日本鯉魚旗：從單一飄揚到萬旗放飛，與時俱進的習俗變遷

日本鯉魚旗：從單一飄揚到萬旗放飛，與時俱進的習俗變遷文化 歷史 家庭 生活
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農曆五月五日的轉變
農曆五月初五的端午節，曾被認為是入夏前厄運與災厄最多的日子。因此，人們會懸掛菖蒲用以驅邪，並豎立旗幟作為迎接神靈降臨的「憑依」（依附物）。由於「菖蒲」在日語中與「勝負」諧音，被視為武士勇猛尚武精神的象徵，端午節便逐漸演變為祈願武家男童健康成長的節日。到了江戶時代（1603-1868年），這項習俗逐漸普及至平民階層。
在記錄江戶風俗民情的《東都歲事記》一書所收錄的〈端午市井圖〉中，描繪了大量豎式旗幟。其中尤為醒目的是左頁中偏右處畫著鍾馗的旗幟。鍾馗是中國道教中的神明，人們相信祂具有驅邪除病的力量。右頁左側則能看到販賣「鯉魚旗」的小販。不過當時的鯉魚旗尺寸很小，並不起眼。
在安藤廣重的浮世繪系列作品《江戶名所百景》（作於1856-1858年）中，已經可以看到在天空中悠然飄揚的巨大鯉魚旗。由此推測，從幕末（約1853-1868年）到明治時代（1868-1912年），鯉魚旗逐漸流行開來，並取代了豎式旗幟。當時的鯉魚旗杆上通常只掛一條黑鯉魚。
到了明治時代後期至大正時代（1912-1926年），鯉魚旗演變為以黑鯉與紅鯉兩條為一組的形式。這項變化源自武士階層的觀念，黑、紅兩條鯉魚分別代表父親與兒子（男童），當時並未包含代表母親的鯉魚。在童謠《鯉魚旗》（1931 年首次發表）中，也沒有提到「母親」：
屋根より 高い こいのぼり
大きい まごい お父さん
小さい ひごいは 子どもたち
おもしろそうに 泳いでる
鯉魚旗高過房簷
大黑鯉是爸爸
小紅鯉是孩子們
自由自在游得歡
現代家庭觀念與居住環境的變遷
受家庭觀念變化和廠商銷售策略的影響，從1970年代開始，鯉魚旗又逐漸演變為三條一組的形式。紅鯉成為「母親」的象徵，而子女則用更小的藍色鯉魚來呈現。
隨著居住環境的變化，能夠懸掛起高過屋簷的鯉魚旗之家庭逐漸減少，市場上出現了可以安裝在公寓陽台等空間的輕巧型鯉魚旗。與此同時，在東京鐵塔、東京晴空塔等景點以及河流沿岸，數百條鯉魚旗在空中飛揚的場景越來越多見，成為一道獨特的風景線。
標題圖片：飛舞在佐賀縣川上峽上空的五月鯉魚旗（PIXTA）