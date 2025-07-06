超過6成受訪者有過「熱衰竭」經歷

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由於西風帶向北蛇行的影響，暖空氣較容易流入本州一帶，預計從5月到7月氣溫將高於往年平均。除了當然要打造一個涼爽舒適的環境外，也應注意進行「暑熱順化」，讓身體容易排汗散熱。

人類會進行體溫調節，活動身體體溫上升後，就會通過出汗提高皮膚溫度來向體外釋放熱量。一旦這種身體機能無法正常工作，體溫升高會導致身體不適，出現熱衰竭症狀，嚴重時就會中暑。

大金工業針對47個都道府縣各300名20歲以上民眾共計1萬4100人實施的問卷調查顯示，去年夏季在醫院被診斷為中暑，或自己感覺有中暑症狀，或雖然沒有嚴重到中暑程度但出現了感覺身體不適等某些「熱衰竭」症狀的受訪者占到了整體的64.6%。

有過「熱衰竭」症狀的受訪者中，感覺身體不適最多的情況是「睡眠品質下降」（51.4%），其次是「慢性疲勞」（46.0%）、「倦怠感」（30.8%）。

據說，這些症狀雖然沒有嚴重到被診斷為「中暑」的程度，但會導致工作或學習效率下降，即使起初只是輕微症狀，但如果置之不理，症狀就會發展。

為了避免出現「熱衰竭」，除了保持室內涼爽，穿著透氣性良好的衣服外，據說在真正的酷暑來臨之前，堅持健步走、慢跑、健身、拉伸、泡澡等活動，打造容易出汗的身體以適應暑熱，也是有效的應對方法。

關於「暑熱順化」，7.7%的受訪者表示「知道意思」，加上「聽說過」的受訪者在內，只有大約30%的人知道這個說法。大金工業相關人士表示，「在夏季到來之前做好空調試運行，以及促進良好排汗的準備工作非常重要」。

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