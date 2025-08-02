募集「提前和自願退休」人員數量大增9成

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今年以來，上市企業募集「提前和自願退休」人員的數量同比大增90%。照此下去，全年可能會超過受到雷曼危機影響的2009年（2萬2950人）。雖然人手不足，但盈利企業和大企業的重組浪潮正在擴大。

東京商工調查公司實施的調查顯示，2025年1月1日至5月15日期間確任的上市企業募集「提前和自願退休」人員的數量為8711人，同比大增87%。而募集此類人員的企業數量為19家，減少了3成，反映出大企業紛紛大規模募集退休人員的現況。

從行業來看，電器設備行業募集人數達7223人，占到整體的83%。其中，松下控股雖然在2024財年實現了盈利，但依然宣佈將調整低收益業務，在全球裁員約1萬人（包括日本國內5000人）。連虧11年的「日本液晶面板」製造商JDI日本顯示器公司為重振經營，將裁員1500人。

另一方面，雖未包含在商工調查的統計資料內，但業績不佳的日產汽車已經提出將在全球範圍裁員2萬人（國內募集人數未定）。生產工廠將由17個減少至10個。報導稱，關閉對象有可能包括追濱工廠、日產車體湘南工廠（均位於神奈川縣）等主力工廠。



位於神奈川縣橫須賀市的日產汽車追濱工廠（nippon.com編輯部）

已宣佈裁員的19家企業中，盈利企業除松下控股外，還有半導體企業瑞薩電子等12家。商工調查的相關負責人指出，「即使實現了盈利，但如果利潤率低於同行企業，就不能忽視持續上漲的人事費。這些企業應該是試圖在盈利狀態下改善組織機能，準備好今後的競爭基礎」。

此外，該負責人還表示說，根據日美圍繞川普對等關稅的談判結果，「不僅是日產，還有可能會導致其他汽車製造商和出口產業裁員」。

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