因經濟原因，日本首都圈很多成年人住在父母家

日本資料庫

大城市房租上漲，伙食費也越來越貴，似乎許多人都難以承受獨自生活的成本。即使上下班時間長，但住在父母家更感輕鬆。

房地產資訊服務企業LIFULL（東京都千代田區）針對出生並居住在首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣）的20到49歲民眾實施的居住形態問卷調查顯示，30到49歲受訪者中，26.4%表示「住在父母家」，超過了4分之1。20到29歲受訪者中「住在父母家」的人最多，占比為37.7%，超過了「獨居生活」者的比例。

關於住在父母家的最大理由，20到29歲和30到39歲受訪者中，分別有48.6%和47.0%選擇了「因為想存錢」；而40到49歲受訪者中，36.8%表示「沒有獨自生活的經濟實力」。各個年齡段中，因金錢原因而選擇住在父母家的人都比較多。

針對現在住在父母家的受訪者，當詢問他們上下班所花的時間時，36.0%回答在「60分鐘以上」。雖然這個距離根本談不上方便，但住在父母家的好處或許更勝一籌。

標題圖片：PIXTA