4成小學生和國中生利用AI來學習、協助做功課

在網際網路普及以前，遇到不懂的問題只能查詞典或者百科全書。如果還是無法解決，甚至會等到週末去大型圖書館借出深奧的書籍拼命翻閱。而如今已經進入一個新的時代，只要對著智慧手機說一句「告訴我！」，就能理所當然地立刻得到答案。

只要對著手機說「今天的天氣怎麼樣？」，手機就會告訴你所住地區的天氣預報。說一句「來點音樂！」，手機就會播放你喜歡的歌曲—— 「AI（人工智慧）」在不知不覺中已經融入了我們每一天的生活。

Nifty（總部位於東京新宿區）3月至4月期間針對兒童網站「Nifty kids」的流覽用戶實施的調查（有效回答1430份）顯示，84%的小學生和80.4%的國中生表示「用過」Alexa和Siri等AI助理。

雖然「Chat GPT」在註冊帳號時設有年齡限制以及需要家長同意等條件，因而使用比例低於AI助理，但仍有50.7%的小學生和62.5%的國中生用過。另外，36.6%的小學生和44.6%的國中生表示「學習或寫功課時使用過AI」。

調查顯示，這些孩子會根據情況靈活運用AI，比如「讓AI構思作文框架」「讓AI解釋數學問題」「讓AI評判自己的功課」等，不愧為是數位原住民世代。儘管多數孩子都是輔助性地使用AI，但也有「讓AI寫作文」等完全依賴AI的例子。

當被問及學校或家裡是否對使用AI設置了規定時，87.5%的受訪學生表示「沒有」。儘管AI發展迅猛，但似乎學校或家長在制定規則上幾乎沒有跟進。

