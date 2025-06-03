【長嶋茂雄足跡】「日職棒球先生」長嶋茂雄逝世　巨人軍終身名譽總教練　榮獲MVP5次、打擊王6次、全壘打王2次…

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撐起日本職業棒球讀賣巨人隊黃金時代，並以「棒球先生」之姿深受國民喜愛的長嶋茂雄先生逝世，享壽89歲。

長嶋茂雄出生於千葉縣佐倉市，高中畢業後進入立教大學就讀。在東京六大學棒球聯賽中，締造當時的新紀錄，共計擊出8支全壘打。1958年加入巨人隊，榮獲全壘打王、打點王，並獲選新人王。

職業球員時代的長嶋茂雄

投打：右投右打

主要守備位置：三壘手

職棒生涯成績 共計2186場比賽 8094打數 2471安打 444本壘打 1522打點 打擊率.305



出處：日本野球殿堂博物館



長島茂雄與王貞治（左）彎腰坐在草地上（時事）

長嶋憑藉關鍵時刻的強打力道與華麗的守備吸引了無數球迷的喜愛。與王貞治搭檔組成的「ON砲」撐起了1965年至1973年間巨人的V9（九連霸）。在17年的職業生涯中，他共獲得6次打擊王、2次全壘打王、5次打點王等多項榮譽。

長嶋茂雄生涯紀錄

獲得頭銜 打擊王6次 安打王10次 全壘打王2次 打點王5次

表彰 新人王 最優秀選手5回 最佳九人17次 金手套獎2次 正力賞1次



出處：日本野球殿堂博物館



讀賣巨人隊球員長嶋茂雄在引退儀式上發表致詞＝1974年、東京・後樂園球場（時事）



讀賣巨人隊球員長嶋茂雄舉起花束和帽子，現場球迷為他歡呼＝1974年、東京・後樂園球場（時事）

1974年的引退儀式上，長嶋以「我們巨人軍將永遠不滅」的致詞，給人們留下深刻印象。退休後，他擔任巨人總教練兩任，總計執教15年，達成5次中央聯盟優勝、2次日本一冠軍。作為巨人總教練，長嶋累計取得1034場勝利，排名日職歷代第3位。1988年入選棒球名人堂。

長嶋於2013年榮獲國民榮譽獎，2021年獲頒文化勳章。

標題圖片：長島茂雄參觀回顧二戰結束70年的體育攝影新聞展。回想起當時，長嶋站在自己的照片前說道：「這次打席記得我被三振了」＝2018年3月、東京都港區（時事）