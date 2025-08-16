日本2023年農業總產值達9.5兆日圓

日本資料庫

日本2023年農業總產值達到9.5兆日圓，而另一方面，日本又從美國、中國等地進口了幾乎等額的農產品。

農林水產省近日公佈的《糧食農業農村白皮書》（2024年度版）顯示，2023年日本農業總產值同比增加5.5%至9兆4987億日圓。主要原因在於白米、蔬菜和雞蛋價格上漲。

各個門類的產值如下圖所示。產值最高的是畜產（3.7兆日圓，39.2%），其次是蔬菜（2.3兆日圓，24.5%）、白米（1.5兆日圓，16.05%）、水果（1.0兆日圓，10.1%）。由於2023年產米的需求堅挺，導致民間庫存量減少，交易價格上漲，進而促使白米產值同比成長了8.9%。

從各都道府縣的農業產值來看，北海道最高（13478億日圓），第2到第5名依次是鹿兒島縣（5438億日圓）、茨城縣（4571億日圓）、千葉縣（4029億日圓）、熊本縣（3757億日圓）。

另一方面，農畜產品進口額也出現了激增。2024年進口額同比成長5.4%至9兆5461億日圓，超過了2023年國內農業總產值。進口額較大的對象國依次是美國、中國、澳洲、泰國、加拿大、巴西，這6個國家占到整體的6成。尤其是小麥，幾乎全部依賴於加拿大、美國和澳洲3國。

2024年產白米產量同比增加2.8%

因北日本和東日本地區從飼料米改種主食米，水稻種植面積增加，以及全國大部分地區天氣狀況良好等原因，2024年產主食米產量同比增加2.8%至679.2萬噸。2022和2023年連續兩年產量未能滿足需求量，成為導致近段時期「米價高漲」的一大重要原因。

從各都道府縣2023年的白米產值來看，新潟縣位居榜首，占比為8.2%。其次是北海道（7.5%）、秋田（6.1%）、山形（4.8%）、宮城（4.8%），其他42個都府縣生產了剩餘的68.6%。

標題圖片：伊藤洋華堂大森店陳列的儲備米，5月31日上午，東京都大田區（時事）