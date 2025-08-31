「和牛」成為全球熱搜的日本關鍵字

日本資料庫

入口即化般軟嫩柔滑，格調高雅的油脂味道。「wagyu」是通行世界的熱門檢索詞。希望外國朋友不光熱衷於檢索，更要來日本親口嘗一嘗。

提供檢索引擎最佳化（SEO）對策支援服務的AUN CONSULTING公司（東京都千代田區）針對看似外國人有興趣的日本關鍵字，收集分析了各個國家5月分一個月內的檢索量。

在英語國家中，整體上「和牛／wagyu beef」和「菜刀／Japanese knives」的檢索量較大。美國的檢索量多於其他國家，反映出與日本的經濟聯繫之密切以及人口規模，其中又以「和牛」的檢索量最為突出，可見其關注度之高。

「日本酒／Japanese sake」和「水果／Japanese fruits」方面，指定特定品牌名稱或品種進行檢索的情況較多，相關的關鍵字也呈現出多樣化的傾向。

在臺灣和香港，「和牛」「日本酒」的檢索量較大。從資料可以看出，無論是哪個關鍵字，臺灣人的關注度都相對更高。

所有國家和地區對「和牛」都很關注，而把「和牛」這一項的檢索量單獨製作圖表可以看出，美國人對和牛的關注程更是格外突出。

標題圖片：PIXTA