通膨浪潮波及公寓維修公積金和管理費

隨著建築材料和人事費的飆升，公寓價格持續上漲，並且公寓的維修公積金和管理費的負擔也在一點一點地加重。

房地產資訊服務企業LIFULL（東京都千代田區）計算了2010年、2015年、2020年、2025年公司資訊雜誌上刊登的房齡11到20年的二手公寓維修公積金和管理費（按60m2換算月度金額）的平均值。

一都三縣（指東京都及其周邊的神奈川縣、千葉縣和埼玉縣——譯註）的公寓維修公積金均呈漸增之勢。2025年的月度金額較2010年上升了大約4000到5000日圓。而管理費方面，2010年最高，2015年大幅下降，之後再次轉為上漲趨勢。

例如，2010年東京都的公寓維修公積金和管理費合計為2萬2395日圓，2025年為2萬8748日圓，上漲了近5000日圓。作為房貸之外的每月負擔，必須事先做好心理準備。

從不同房齡的差距來看（圖表只反映東京都和神奈川縣），東京、神奈川縣和埼玉縣房齡超過11年的公寓維修公積金在1萬2000日圓以上，東京房齡15年的公寓維修公積金超過1萬4000日圓。管理費方面，一都三縣都是房齡在0到5年以內的公寓管理費最高，東京為1萬9182日圓，接近2萬日圓。

LIFULL相關人士警示說：「在購買公寓時，人們往往只關注房屋本身的價格，但如果不確認作為運營成本的維修公積金和管理費，就會承受意想不到的負擔。」

標題圖片：PIXTA