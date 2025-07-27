2024年度日本出國稅，時隔5年再創新高

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2024年度，從日本離境時需要繳納的「國際觀光旅客稅」（出國稅）收入時隔5年再創歷史新高。

每人1000日圓

財務省發佈的資料顯示，2024年度國際觀光旅客稅收入為481億日圓，超過此前2019年度443億日圓的歷史前高。

一般會計的年度為4月至次年3月末，而該稅種是將截至5月末繳納的部分算作上一年度收入進行統計。目前公佈的2024年度稅收金額是截至4月末的統計資料，最終數值還將更高。

稅收成長的重要原因在於日圓貶值和訪日遊客（Inbound，入境遊）的成長。日本政府觀光局（JNTO）發佈的資料顯示，2024年度訪日遊客人數為3884萬人，同比成長34.7%。

各國各地區的出國稅

日本 1000日圓（約6.9美元） 美國 22.2美元 澳洲 70澳元 埃及 25美元 香港 120港元

*匯率為2025年6月27日資料。各國各地區稅種名稱不同

出處：JTB

日本政府2019年1月推出該稅種，透過機票等管道附加徵收。從日本出國的人員每人1000日圓。日本對該稅種的徵收金額低於世界其他國家和地區，國會在商討上調徵收標準的問題。

標題圖片：PIXTA