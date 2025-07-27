2024年度日本出國稅，時隔5年再創新高

2024年度日本出國稅，時隔5年再創新高社會 財經 觀光旅遊
2024年度，從日本離境時需要繳納的「國際觀光旅客稅」（出國稅）收入時隔5年再創歷史新高。
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每人1000日圓
財務省發佈的資料顯示，2024年度國際觀光旅客稅收入為481億日圓，超過此前2019年度443億日圓的歷史前高。
一般會計的年度為4月至次年3月末，而該稅種是將截至5月末繳納的部分算作上一年度收入進行統計。目前公佈的2024年度稅收金額是截至4月末的統計資料，最終數值還將更高。
稅收成長的重要原因在於日圓貶值和訪日遊客（Inbound，入境遊）的成長。日本政府觀光局（JNTO）發佈的資料顯示，2024年度訪日遊客人數為3884萬人，同比成長34.7%。
各國各地區的出國稅
|日本
|1000日圓（約6.9美元）
|美國
|22.2美元
|澳洲
|70澳元
|埃及
|25美元
|香港
|120港元
*匯率為2025年6月27日資料。各國各地區稅種名稱不同
出處：JTB
日本政府2019年1月推出該稅種，透過機票等管道附加徵收。從日本出國的人員每人1000日圓。日本對該稅種的徵收金額低於世界其他國家和地區，國會在商討上調徵收標準的問題。
標題圖片：PIXTA